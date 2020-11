Sergio, avant de revenir sur le match, racontez-nous cette transversale, qui offrait une passe décisive à Erwan Dridi à la 35e minute...

Nous partons de nos 22 mètres, avec Duncan (Paia'aua) qui trouve un espace. L'équipe se fait des passes dans la défense briviste mais on ne parvient pas à marquer... Là, Baptiste (Serin) a un peu de mal à me passer le ballon, mais je vois que la défense est serrée et qu'Erwan est décalé, alors j'essaye de m'appliquer sur le geste, et j'y parviens... Quand ces actions -surtout quand elles sont faites par des joueurs qui ne devraient pas les faire- sont réussies ça surprend, mais quand tu les rates tu passes pour un con... J'ai raté un drop très important contre le France (N.D.L.R. en 2016), mais je n'ai pas perdu confiance en mes qualités pour autant.

Comment appelleriez-vous ce geste ?

Je ne sais pas, j'ai trop de respect pour les numéros 10, les mecs qui jouent au pied (sourire). Moi j'ai simplement essayé de m'appliquer sur mon geste, car j'étais convaincu que c'était le choix à faire. J'étais en position de numéro 10, je me suis appliqué et ç'a marché, donc je suis content.

Avez-vous le souvenir d'avoir déjà tenté un tel coup de pied dans votre carrière ?

J'ai déjà fait des jeux au pied, des drops ou des passes pour des partenaires... Mais je suis vieux, donc je perds un peu la mémoire et je ne me souviens pas de tout (rires) ; alors je ne sais pas si j'avais déjà fait une transversale pour un ailier. Je suis vraiment content, car ça montre que les joueurs doivent mettre leurs qualités au service de l'équipe. Enfin, je ne pense pas qu'il soit important d'applaudir car j'ai réussi ce geste alors que je suis numéro 8 et pas 10, mais il faut surtout en profiter pour dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas avoir peur de tenter des coups, quitte à se tromper. Ils doivent avoir confiance en leurs qualités : il faut jouer, tenter, oser, c'est pour cela que j'aime ce sport.

Pour revenir sur le match, vous aviez le bonus offensif en poche à la mi-temps, et pourtant vous avez semblé perdre un peu le fil en seconde période... Que s'est-il passé ?

En deuxième mi-temps on se met en difficulté sur trois actions : on ne trouve pas un touche, on prend un contre et on laisse les Brivistes revenir dans le match... Il faudra gommer tout cela. Ce n'est pas possible de faire ces erreurs et on aurait pu oublier le bonus, alors que sur le contenu et nos sensations sur le terrain, on se sentait dominateurs. On aurait dû se mettre à l'abri plus tôt. Bravo aux Brivistes qui n'ont rien lâché, mais nous devons corriger cela si on veut éviter que nos adversaires reviennent de la sorte.

Justement, comment expliquez-vous ces quelques erreurs ? Est-ce lié à un manque de maturité de votre équipe ?

Je ne crois pas que ce soit un manque de maturité, mais je pense qu'on a parfois envie de trop bien faire, ce qui peut entraîner de la précipitation. C'est pour cela que parfois on joue des pénalités rapidement alors qu'il aurait été préférable de calmer le jeu, d'aller en touche, etc. Il faut qu'on garde cette envie, car parfois ça nous sourit, comme contre les Scarlets, lorsque Carbo prend une initiative personnelle, joue une pénalité rapidement dans nos 50 mètres et nous permet d'inscrire un essai... Il faut qu'on garde cette envie, mais qu'on soit plus appliqués sur certains gestes techniques : une touche non-trouvée, une passe hasardeuse, une sautée qui nous expose à une interception, etc. Il faut gommer ces quelques détails, mais il ne faut surtout pas perdre l'enthousiasme, l'envie, l'initiative.

Il serait désormais bienvenu de confirmer cette bonne forme par un résultat en déplacement, et ce dès le week-end prochain du côté d'Agen...

Après notre finale perdue contre Bristol, le groupe s'était fixé des objectifs sur les quatre matchs à venir : on a gagné contre Castres et Brive, on n'a pas joué Bayonne, et désormais on va aller à Agen avec beaucoup d'humilité mais énormément d'ambition. On respecte tout le monde, mais on a confiance en nous et on veut aller chercher des points. Ce groupe s'entraîne très bien, alors à nous de valider cela à l'extérieur.