Comme si ses innombrables récompenses en cette fin d’année ne suffisaient pas, le très talentueux Romain Ntamack enchaîne une à une les prestations hors norme. Ce dimanche contre Montpellier, il a su animer le jeu comme l’ouvreur qu’il est, bien que positionné en premier centre. Et visiblement, cela a bien fonctionné, en témoigne son doublé inscrit. La défense du MHR a souffert du positionnement de ce chef d’orchestre. Pour son premier essai, il profite de la domination de son pack pour s’infiltrer entre deux joueurs, alors que le deuxième est la preuve de son indéniable instinct rugby. Il profite d’un temps mort montpelliérain pour monter comme une flèche et intercepter la passe trop molle de Steyn. L’international de 20 ans (12 sélections) finira dans l’en-but et aura quasiment à lui seul assuré le succès des siens.

Même s'il crève l'écran à deux reprises, le champion du monde -20 fait, à part cela, un match discret. 8 courses, 4 passes, 56 mètres gagnés le cuir en main la plus part suite à cette fameuse interception. Bref dans une rencontre ou l'ensemble des acteurs a peiné à se mettre en valeur et à être décisif, l'international a une nouvelle fois démontré sa capacité a renverser une rencontre en une seule prise de décision. Le sang froid, le talent d'un champion, la sérénité des plus grands. Avec Romain l'avenir se conjugue au présent.