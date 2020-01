Dans les rucks, dans la ligne défensive et dans l’en-but en même temps. Macalou a inscrit un essai dans chaque mi-temps en illustrant sa polyvalence. Sur le premier essai, en départ de mêlée il reçoit une passe au cordeau et brille de sa puissance pour transpercer la défense adverse et plonger dans l’en-but. Le second tout en vitesse. Sur une pointe de vitesse, il dépose Pita Ahki après un jeu au pied bien senti dans le dos de la défense et file aplatir.

Avec sa performance, l’international Français réalise un match qui montre à ses coéquipiers le chemin à emprunter et les ingrédients à mettre pour se redonner des couleurs. Du caractère d’abord, de l’engagement et de l’audace en supplément. L’audace, c’est quand il passe sur l’aile gauche du club de la capitale en fin de rencontre. Sekou Macalou aura fait le boulot et permet aux siens de sortir de la zone rouge. Défensivement, il a réalisé 17 plaquages, il n'a cessé d'être sur le dos des attaquants toulousains, surtout dans les rucks où le Parisien a considérablement ralenti les sorties de balles adverses.