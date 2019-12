Le principal intéressé en rigolait après le match : "Deux essais pour un deuxième ligne, c’est rare et je ne suis pas sûr que ça arrive de nouveau. Disons que j’ai été chanceux." Le Wallaby Rory Arnold doit aussi son doublé sur la pelouse montpelliéraine à son talent et son sens du jeu. D'abord parce qu’il a su être attentif pour se trouver au soutien de Cros après une touche vite jouée sur la première réalisation, avant de détendre sa longue carcasse pour marquer.

Puis car il a montré toute son intelligence de jeu en interceptant une passe de Bismarck Du Plessis sur la deuxième, avec un timing que Juan Imhoff lui-même n'aurait pas renié. Plus encore, le géant australien (2,08 m) s'impose de plus en plus dans le pack toulousain et montre qu'il assurerait la succession de son frère jumeau dans la Ville rose parfaitement. Là où son association avec le massif Joe Tekori a fait des ravages face au MHR, l'ancien des Brumbies s'avère aussi très disponible dans le jeu courant et forme a coup sûr l'un des meilleurs attelages du championnat, complémentaire au possible qui plus est.

Toulouse tient même là un joueur capable de maintenir le talentueux Richie Gray sur le banc, rien que ça. Impérial en touche et précieux dans les rucks, Arnold s'affirme tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Quand un frère en cache un autre.

J.F et T.F