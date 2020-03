L'émotion d'une finale de Top 14 n'a pas de date limite de consommation. Au contraire. Cet instant que tout le peuple d'Ovalie attend avec impatience à chaque fin de saison est un moment unique qui se savoure en direct. Les privilégiés le vive au plus près dans les travées du stade, les autres confortablement installés dans leur canapé devant le téléviseur. Il y a des cris et des joies. Des pleurs et des sourires. Frissons garantis. Mais quelques années plus tard, l'émotion, conjuguée à la nostalgie, vaut son pesant de cacahuètes. Surtout en période de confinement. C'est exactement ce que Canal Plus a décidé d'offrir ce samedi. Dès 17h00, les abonnés de Canal + Sport auront l'opportunité de revivre quelques-unes des plus belles finales de Top 14.

Vous avez envie de vibrer à nouveau avec l'épopée castraise de 2013 ? Rendez-vous à 17h10. Vous préferez attendre le doublé historique du RC Toulon en 2014 ? Ce sera à 19h00. Les Soldats roses de Gonzalo Quesada vous ont fait pleurer en 2015 ? Soyez présent à 20h45. Et si vous avez envie d'une bonne dose d'adrénaline entre le carton rouge de Maxime Machenaud et la victoire du Racing 92 en infériorité numérique durant quasiment une heure, il vous faudra veiller, avec quelques tapas (finale disputée à Barcelone oblige), jusqu'à 22h25.

Le programme complet

17h10

Finale du Top 14 2013 : Castres – Toulon

19h00

Finale du Top 14 2014 : Toulon – Castres

20h45

Finale du Top 14 2015 : Stade français – Clermont

22h25