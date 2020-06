Le joueur était gêné depuis longtemps au niveau de l'articulation d'un genou et la douleur était toujours présente au moment de la reprise de l'activité, selon l'ASM. L'intervention a été réalisée en fin de semaine dernière par le docteur William Van Hille à la clinique de la Châtaigneraie de Beaumont (Puy-de-Dôme). Le joueur est d'ores et déjà indisponible pour la reprise de la compétition et ne devrait pas rejouer avant l'automne 2020.