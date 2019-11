"On savait que ça pouvait arriver, il a fait son choix, c'est bien qu'il le fasse tôt. Je suis content que ce soit réglé", a expliqué Urios à la veille du déplacement de l'UBB au Racing (15h30). "J'avais dit qu'on ne s'engagerait pas avec le président tant que je ne le connais pas. Il n'a pas attendu que je le connaisse complètement pour s'engager. Il n'y a même pas eu de discussions avec nous, il n'y en aurait pas eu d'ailleurs car ça dépasse le cadre du sportif", a-t-il ajouté.

Radradra, 27 ans, arrivé en Gironde en 2018 pour un salaire annuel de 600.000 euros, devrait doubler son salaire à Bristol selon la presse britannique. L'ailier a signé mercredi un contrat pour les trois prochaines saisons. "Mais je n'ai pas de regrets car on n'aurait pas pu s'aligner, a poursuivi le technicien. A un moment donné, il faut garder une cohérence, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, ce sont des domaines qui nous dépassent". Interrogé sur les conséquences sportives de cette future perte, Urios a rappelé que "quand on a perdu (Antoine) Dupont à Castres, ça nous a fait du mal. Mais on a été champions l'année d'après. Nul n'est irremplaçable. (...) Maintenant, Semi a une grande saison à faire avec nous et nous, nous avons tout intérêt à bien l'accompagner".