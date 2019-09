Cinq titularisations, cinq matchs complets sans jamais sortir du terrain, et un bilan en tous points remarquable, ponctué sur la pelouse de la salle de l’Arena par une prestation majuscule : Noa Nakaitaci marche sur l’eau en ce début de saison ! A Nanterre, la justesse de chacune de ses interventions a frappé les esprits. Sans jamais trop en faire, toujours dans le bon tempo, et toujours prenant le dessus sur ses adversaires, dans les airs, en défense, ou ballon en main, l’ailier lyonnais a complètement retrouvé le niveau qui avait fait de lui un international français en puissance du temps de son passage à Clermont. "C’est vrai depuis la fin de saison dernière, l’a loué son manager Pierre Mignoni. Noa voulait faire la Coupe du monde. Il s’était préparé en conséquence, physiquement et mentalement. C’est un joueur qui cherche tous les jours à devenir meilleur, et cela profite tous les jours à l’équipe."

Une défense glissée superbe

Il a commencé son match par un essai pointé rapidement en bout de ligne (8ème). Cette quatrième réalisation de la saison, il l’a inscrite d’une facilité déconcertante, en prenant comme si de rien était, avec ses grands compas, Henry Chavancy sur son intérieur. Une résignation inhabituelle est passée dans l’attitude du capitaine du Racing 92, quand il a produit son effort sans croire vraiment à la possibilité pour lui de l’arrêter. On retiendra aussi sa défense glissée sur Louis Dupichot (33e), quand le Racing a poussé pour revenir dans la partie. A cinq mètres de la ligne, attendant le dernier moment pour fondre sur son vis-à-vis, malgré la rapidité de l’action francilienne, c’est son attitude parfaite en bout de ligne qui a créé les conditions de son intervention. Une accélération parmi d’autres, qui a scotché Simon Zebo, a aussi offert à Thibaut Regard son premier essai (53ème). Le Fidjien d’origine a vraiment donné le meilleur de lui même.

Par Guillaume Cyprien