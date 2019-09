Rugbyrama : Voilà une deuxième victoire en autant de journées, cette fois face au Stade toulousain. On imagine qu’il doit y avoir de la satisfaction ?

Noa Nakaitaci : Satisfaction… oui et non. On est plutôt content de notre début de saison. On ne voulait surtout pas rater ces deux matchs à la maison. Ça fait du bien au moral et pour aborder les deux autres matchs de ce bloc (déplacement à Toulon et réception de Brive, ndlr). Ces points vont déjà nous aider pour la suite.

Pourquoi n’y a-t-il pas tant de satisfaction après ce succès ?

N.N. : On savait que Toulouse venait ici pour gagner. On a fait un bon début de match mais c’est de notre faute s’ils ont réussi à revenir. On leur a donné une chance. Ce sont les Champions de France et ils ont montré qu’ils avaient des qualités. On a failli le payer cash en deuxième mi-temps.

Finalement, n’est-ce pas justement une force que d’avoir su tenir ce score ?

N.N. : C’est un gros point fort. Surtout après avoir pris un carton rouge (Loann Goujon à l’heure de jeu, ndlr). On a su gérer le match à 14. C’était bien de la part de nos leaders du jeu à ce moment-là, de notre numéro 9 et de notre numéro 10. On est plutôt content de cette partie mais on a besoin de régler de petits détails si on veut gagner à l’extérieur, surtout avant d’aller à Toulon qui vient de perdre à Bordeaux-Bègles. Ce sera un gros challenge pour nous. Ce sera notre premier match à l’extérieur de la saison. On va essayer de montrer une autre image.

" Je commence à reprendre confiance "

Mine de rien, cela fait déjà deux rencontres sans encaisser d’essai !

N.N. : Surtout à la maison ! C’est bien pour la confiance de l’équipe. La défense, c’est un état d’esprit, ce sont les attitudes que les mecs mettent à l’entrainement et cela se voit en match. Même si l’adversaire arrive parfois à enchainer les temps de jeu, même si c’est fatiguant, le travail fait pendant les semaines de préparation est en train de payer. J’espère que cela va nous aider pour la suite.

Jusqu’à présent, on peut quand même parler de début de saison idéal ?

N.N. : Oui c’est un début de saison idéal, sachant qu’il ne reste que deux matchs avant une coupure. Je pense que la Coupe du Monde peut nous aider, il y aura plusieurs coupures qui peuvent ensuite être bénéfiques pour la fin de saison.

D’un point de vue personnel, ce sont de bons débuts avec trois essais lors de ces deux premières rencontres.

N.N. : Oui c’est un bon début de saison mais c’est aussi grâce à l’équipe, grâce aux mecs qui jouent bien les coups, ce qui me permet de marquer des essais. La confiance revient petit à petit. Surtout avec mon genou. Je me sens bien, notamment après la blessure que j’ai eue il y a deux ans. Je commence à reprendre confiance, je me sens bien physiquement.