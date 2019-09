"On peut féliciter Agen, avant tout. Cette équipe a mis beaucoup d'énergie en défense et il a fallu énormément s'employer pour casser le verrou. Ça passe fin mais ça passe... On ne s'attendait pas à souffrir autant, on aurait aimé une victoire plus large mais ce qui importe, c'est la victoire. A la mi-temps, je ne ressentais pas de panique. On sentait que ça allait passer. Le match a été brouillon, il y a eu de l’inefficacité mais l'état d'esprit est à louer. L'équipe a montré du caractère. A l'arrivée, comme Agen ne prend pas de bonus, c'est une bonne opération."