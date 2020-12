Après six défaites consécutives, vous retrouvez la victoire, ça doit vraiment vous faire du bien ?

Oui, on savait que c'était le match le plus important de la saison. Cela s'est joué sur des détails. C'était vraiment serré. On a bien joué avec les gros, on a tenu le ballon et on a su marquer à chaque fois que l'on arrivait dans leur camp. Bien défendu. Première fois que l'on ne prend pas d'essai de la saison, les Agenais n'ont pas breaké.

Dans cette rencontre, vous avez été très performants sur les ballons hauts, c’était un secteur ciblé avant le match ?

C’est un secteur que l'on travaille beaucoup, on connait l'importance du jeu au pied et des ballons hauts. Surtout avec les conditions de ce soir, c'était un point clé pour gagner le match. C'était un secteur très important ce soir.

Ce soir, avec la météo capricieuse, ce n’était pas un soir pour écarter beaucoup de ballons…

Comme j’ai dit, c’était un match serré. On a beaucoup joué avec les avants et pas beaucoup avec les trois-quarts. C’est d’ailleurs peut-être un point à améliorer, il faudrait se servir un peu plus des trois-quarts pour soulager les avants. Mais cette victoire nous fait du bien même s’il y a encore des choses à améliorer, on est sur le bon chemin.

Est-ce que vous sentez que le drop de Larenjeira fait vraiment mal aux Agenais à ce moment-là du match ?

Il n'était pas prévu, mais il nous a donné l'énergie pour finir le match. On savait que la première équipe qui allait marquer en deuxième mi-temps aller avoir un surplus d’envie et ce drop nous a donné plus d'envie pour la fin de la rencontre.

C’est le premier match sans prendre d’essai depuis le début de la saison, vous vous êtes retrouvés ce soir défensivement ?

On a très bien défendu collectivement. Notre défense va être de mieux en mieux matchs après matchs et il faut que l'on se base sur cette performance pour nos prochaines rencontres.

Vous mettez donc fin à cette série de six défaites, retrouver la victoire vous soulage mentalement ?

Cette victoire nous fait vraiment de bien. Nous avons eu beaucoup de pression tout au long de la semaine. Ça parlait beaucoup sur nous. C'était le match le plus important de la saison. Ça nous remet dans une spirale mentale positive.

La coupure Coupe d’Europe va vous faire du bien on imagine ?

Ça va faire du bien. Je pense qu’il y aura des changements. L'objectif est le Top 14 on aura un match très important contre Castres après la fenêtre européenne. On va jouer sérieusement les deux matchs de Challenge Cup mais on va commencer à se préparer mentalement pour le match face à Castres.