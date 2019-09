Brive - Toulon

Second match à domicile cette saison pour les Corréziens. Défaite interdite puisque le SUA et Bayonne sont déjà à une victoire de plus. Mais il faudra faire face à une redoutable équipe toulonnaise, capable du meilleur comme à Agen mais aussi du pire (contre Lyon). Sur le papier, les débats s'annoncent particulièrement équilibrés. Le public d'Amédée-Domenech aura forcément son rôle à jouer. Un gros combat s'annonce.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4393 vote(s) Brive Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Toulon.

Bayonne - La Rochelle

Après la belle victoire contre le CO il y a deux semaines, l'Aviron aura à cœur de confirmer dès le début de ce second bloc. Forcément, la tâche s'annonce particulièrement compliquée contre des Rochelais très solides. Nous devrions assister à un match agréable puisqu'il s'agit-là de deux équipes joueuses. Cependant, nous donnons un très léger avantage aux Maritimes, forts de leur expérience acquise au fil des ans contre les promus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4344 vote(s) Bayonne Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Bayonne.

Castres - Agen

Match à ne pas rater pour le CO. La défaite à domicile contre l’UBB doit être effacée au plus vite, tout comme le premier bloc raté. Malgré la blessure de Mathieu Babillot, plusieurs joueurs sont de retour pour démarrer une nouvelle dynamique. Côté agenais, c’est un effectif en confiance qui se déplace, fort de sa victoire contre le MHR, mais à la recherche d’un premier succès à l’extérieur. Cette partie marque aussi les retrouvailles entre Reggiardo, Prosper et le Sporting.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3881 vote(s) Castres Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonuf défensif pour Agen.

Toulouse - Pau

Les Palois se souviennent certainement de la défaite à Ernest-Wallon la saison dernière (83-6). Ce jour-là, ils n'avaient pas existé. L'heure est donc à la revanche ce samedi. Bien entendu, le contexte est différent. Les Béarnais sortent d'un magnifique exploit au Michelin alors que le Stade est un peu plus en difficulté. Cette partie s'annonce donc beauoup plus serrée qu'elle n'y paraît sur le papier. Cependant, nous laisson l'avantage aux Toulousains.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4056 vote(s) Toulouse Match nul Pau

Notre pronostic : Victoire de Toulouse.

Racing 92 - Lyon

Peur sur Paris La Défense Arena. Le Racing reçoit le leader incontesté de ce Top 14. Le Lou réalise pour l'instant un début de saison tonitruant, avec quatre victoires sur quatre. Quant aux Franciliens, ils sortent de deux victoires prometteuses du côté de Toulouse et Toulon. La saison dernière, les hommes de Pierre Mignoni s'étaient imposés chez les Ciel & Blanc. Encore une fois, une victoire du Racing serait un exploit tant les Lyonnais paraissent forts.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4100 vote(s) Racing 92 Match nul Lyon

Notre pronostic : Victoire du Lou.

Montpellier - Bordeaux

Là aussi, la pression est sur les Héraultais. Battus à Agen il y a deux semaines, les hommes de Garbajosa doivent absolument se reprendre. Difficile lorsqu'on reçoit le co-leader, vainqueur lors de ses quatre premières rencontres. Forcément, les Bordelais arrivent sans pression et tenteront de réaliser un nouvel exploit. Si un gros combat est attendu, les deux équipes arborent un nouveau style de jeu plutôt séduisant cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4054 vote(s) Montpellier Match nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Bordeaux.

Paris - Clermont

Remué par une actualité débordante, le Stade français n'est pas au mieux en ce début de saison. Son dernier match à Bordeaux en témoigne. Sur ce premier bloc, les joueurs de la capitale n'ont remporté « que » 5 points. Ils devront donc se relancer contre des Clermontois malades à la suite de leurs défaites à Brive puis contre Pau à domicile. Difficile de sortir un favori de cette rencontre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4069 vote(s) Paris Match nul Clermont

Notre pronostic : Victoire de Paris