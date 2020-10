Rugbyrama : On peut dire que vous vous êtes rassurés sur l’état d’esprit ?

Pierre Mignoni : Ah oui (il insiste) ! L’état d’esprit, c’était le minimum ce soir. Je crois que l’on s’est servi de ces trois semaines sans match. J’avais un peu peur pour le rythme et que ce soit un match très serré. Bordeaux était très certainement plus en jambes que nous, avec l’enchainement qu’ils ont eu du fait de la Coupe d’Europe. J’avais un peu peur de ça et heureusement que l’on fait une très bonne première période. Effectivement, je nous ai trouvé moins bien dans le rythme sur la seconde période. Forcément, il y a eu un peu plus de fautes et c’était un peu plus haché. Dans l’ensemble je suis très satisfait même si la préparation a encore été très difficile pour nous. On a fait deux entrainements collectifs cette semaine et heureusement que l’on a eu l’opportunité d’en faire la semaine d’avant pour pouvoir être prêt.

Vous vous êtes servis de ces trois semaines sans match pour vous refaire ?

P.M. : Oui, c’était surtout sur l’état d’esprit et la connexion entre nous. J’avais dit que sur les deux premières journées, pour plusieurs raisons, qu’on n’était pas connecté, que l’on n’était tout simplement pas comme il fallait. On n’avait pas basculé dans ce Top 14 et on avait besoin, ce soir (lundi, ndlr), de le faire. Bravo aux joueurs.

Qu’est-ce qui vous a tout particulièrement plu dans ce match ?

P.M. : C’est l’état d’esprit car c’était ce que l’on cherchait depuis quinze jours. Ce n’est pas que je doutais de mon groupe, loin de là, mais cela fait deux mois que l’on traverse une période plutôt difficile. Forcément, c’est un sport collectif et tout ce qui nous arrive est antisocial au possible. Ce n’est pas simple de connecter les gens les uns les autres. Pour mon staff et moi, c’est un gros défi de pouvoir le faire.

L’entame est très bonne sur la discipline.

P.M. : Je crois qu’au bout de 20 minutes il y a zéro faute… mais on doit tourner à quatre ou cinq fautes à la mi-temps. Mais finalement douze fautes en seconde période. La fatigue, très certainement. Et moins de lucidité. C’est dommage, car en faisant une première période comme ça, on doit pouvoir tuer le match un peu plus, même si Bordeaux est mieux revenu, assez logiquement. Avec plus de sérénité, on aurait pu encore aller chercher autre chose.

Peut-être quelques difficultés sur les ballons portés ?

P.M. : Ce qui est bien c’est d’avoir pu marquer sur ballon porté en fin de match… mais je veux que l’on travaille encore plus ce secteur et que l’on soit bien meilleur.

Vous sentez que la saison est vraiment lancée ?

P.M. : Oui ! On est rentré dans le Top 14. J’avoue que sur le début de saison, on n’avait pas basculé et on était encore sur les matchs amicaux. Il y avait des raisons mais aujourd’hui, oui, on est rentré dans ce Top 14 face à une belle équipe. On avait vraiment à cœur de gagner. Comme je leur ai dit, pour s’installer dans la durée, on sait ce que l’on a à faire. Si l’on veut rattraper notre début de saison qui n’est clairement pas dans nos attentes, je veux que l’on aille de l’avant et que l’on continue, que l’on performe en étant régulier.

" Ce sont des matchs qui vont aider la charnière à aller de l’avant. "

Votre demi de mêlée Baptiste Couilloud a joué ses premières minutes cette saison, que vous apporte-t-il ?

P.M. : Il vaut mieux l’avoir que ne pas l’avoir ! On ne l’a pas eu sur les deux premiers matchs car il a été blessé puis il a eu la Covid. Tout cela nous a aussi manqué. C’était son premier match et il a montré qu’il avait faim, à l’image de l’équipe. En tant que capitaine il a montré l’exemple. Malgré son jeune âge, il est exemplaire à ce niveau-là donc c’est bien pour lui et pour nous. Ça le conforte encore plus dans son rôle, qu’il prend à cœur. Ce n’est pas simple pour un jeune demi de mêlée d’avoir toutes ces responsabilités mais je sais que, demain, ce sera un grand leader.

C’est à l’image de votre charnière, alignée pour la première fois ensemble et qui a encore besoin de grandir (Léo Berdeu était titulaire à l’ouverture, ndlr) ?

P.M. : Ils n’ont pas trop joué ensemble. Ce sont deux jeunes joueurs. Ils apprennent. Et il faut qu’ils comprennent ce qui est un temps fort ou un temps faible pour bien faire jouer l’équipe. Ce sont des matchs qui vont les aider à aller de l’avant.