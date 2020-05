Dans cette deuxième partie, il revient sur l’évolution de son management depuis ses années d’entraîneurs à Toulon et ses cinq saisons passées déjà au LOU. Il n’hésite pas à expliquer aussi sa relation particulière qu’il entretient avec les patrons techniques du RCT, Patrice Collazo et Laurent Emmanuelli.

"C’est simple: il faut être honnête et franc dans ses relations. Patrice et moi, on s’apprécie énormément mais on reste droit. Avec Patrice comme avec Laurent Emmanuelli avec qui je suis ami d’enfance, nos relations sont belles car simples. On est des compétiteurs mais on fait tous la part des choses les jours de match. On veut tous gagner avec notre équipe. Je ne vois pas pourquoi ce serait compliqué. À partir du moment où il n’y a pas de mensonge, cela se passe naturellement. Le meilleur gagne, souvent. Parfois, à chaud, nous ne sommes pas d’accord, mais on se le dit et c’est terminé. L’envie de gagner est obsessionnelle chez nous, oui ! Patrice est un compétiteur hors pair, mais je sais que je peux compter sur lui dans n’importe quelle situation. Ce sont de vrais amis. Et le rugby, ce n’est que du sport. Il ne faut pas l’oublier”.