L'UBB termine la phase aller sur le fauteuil de leader ! Face à l'Aviron Bayonnais, ce samedi, le club girondin a décroché sa dixième victoire de la saison (22-3). Bonus offensif en prime pour les hommes de Christophe Urios. Un succès, et une rencontre aux deux visages. Un premier acte très prolifique d'abord, avec trois essais signés Yann Lesgourgues (2e), Kane Douglas (25e) et Rémi Lamerat (36e), avant une seconde période très poussive, où aucun point ne fut marqué. Après s'être nourri des ballons de contre-attaques, Bordeaux-Bègles n'est pas parvenu à franchir la défense basque sur ses attaques placées. L'essentiel est toutefois acquis, ce soir, pour les coéquipiers de Mahamadou Diaby, premiers du classement à mi-parcours. En face, Bayonne ne s'en sort toujours pas.

Même en hiver, Bordeaux-Bègles s'offre le titre honorifique de champion d'automne. Opposé à l'Aviron Bayonnais, ce soir, le club girondin est venu concrétiser une première moitié de saison presque parfaite. Après avoir perdu sa première place dans l'après-midi, suite à la victoire de Lyon à Agen, l'UBB n'a pas tremblé sur sa pelouse de Chaban-Delmas.

57 points l'année dernière, 47 déjà cette saison !

Il y aura évidemment des choses à redire sur la prestation de cette 13e journée, mais pour l'UBB, l'essentiel est sans doute ailleurs. Imprécis, maladroits, impuissants même au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Urios n'ont finalement pas eu à forcer pour s'offrir une nouvelle victoire bonifiée. Au terme de la phase aller, les Bordelo-Bèglais enregistrent un bilan de 47 points. C'est à peine dix de moins que sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019. Forts de leurs douloureuses expériences passées, les Girondins tacheront désormais d'éviter toute forme de décompression.

La dépression, elle, guette plus que jamais l'Aviron Bayonnais. Le club basque vient de connaître son dixième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Pire encore, les « Ciel et Blanc » n'y arrivent plus du tout offensivement, malgré un état d'esprit irréprochable encore ce soir. Voilà 270 minutes consécutives que les « Ciel et Blanc » n'ont pas marqué le moindre essai en Top 14, soit plus de trois matches. L'incertitude plane au-dessus des joueurs de Yannick Bru. Tout le contraire de l'UBB, capable de capitaliser, même dans un jour sans.