" Le costume est trop grand pour lui "

Le président du Montpellier Hérault Rugby, Mohed Altrad, a pris la décision, dimanche dernier, de se séparer de son manager Xavier Garbajosa après une nouvelle défaite : "Lorsque l’on a recruté Xavier, je savais que c’était un challenge. Il n’avait jamais entraîné un club en qualité de head-coach. Il voulait ce job. On le lui a donné. Mais il a une conception de la mission qui peut être déroutante. Le costume est trop grand pour lui."

" Le banc a fait une différence "

Après le succès du Racing 92 sur la pelouse clermontoise, Yannick Nyanga, le directeur sportif, est revenu sur cette victoire qui aurait pu être tout autre : "On arrive à bien tenir en première période et malgré l’avance de Clermont à la mi-temps, on espère encore. Le banc a fait une différence, notamment sur ces mêlées à cinq mètres de la ligne qui amènent le premier essai. Quand on gagne de deux points, on ne peut pas expliquer beaucoup de choses car le match aurait pu basculer encore. C’est une saison spéciale. Est-ce que le match aurait été différent avec le public ? On sait le prix d’une victoire au Michelin."

" Ca commence à casser les c*** "

Des suites de la défaite de son équipe contre le Racing 92, l’ouvreur clermontois, Camille Lopez, a exprimé sa colère au micro de Canal+ : "Honnêtement, ça commence à casser les c***. On ne tient pas le match sur 80 minutes. On n’est pas assez dense. Il faut arrêter de se cacher derrière quoi que ce soit. On ne peut s’en prendre qu’à nous même. On sait que l’on joue de grosses équipes et c’est compliqué mais il faut jouer pendant 80 minutes et qu’on soit plus dur que cela."

" On n’a aucune vue "

Le manager du Stade Toulousain, Ugo Mola, s’est confié lors d’un entretien à RMC Sport, sur les craintes des clubs Français concernant les compétitions Européennes : "On n’a aucune vue. Les conditions sanitaires nous dépassent à tous. Est-ce qu’il y a la possibilité de décaler ces week-ends là pour jouer un championnat ? Je pense qu’il y a toujours de bonnes formules. Ce qu’il faut prendre en considération, ce sont les règles sanitaires de base du pays et la protection de nos joueurs."

" Clermont est dans le dur "

Sébastien Chabal s’est confié au micro du Canal Rugby Club à l’issue de la défaite clermontoise face au Racing 92, lors du dernier match de la 13ème journée du Top14 : "Clermont est dans le dur : ils enchaînent trois défaites en championnat, une défaite à domicile en Coupe d’Europe assez cuisante alors qu’ils menaient largement. Ce que je reproche à Clermont quand il est dans des situations un peu difficiles, c’est son manque de caractère. Il faut dire aussi qu’ils perdent contre une très grosse équipe du Racing."

" Mauricio reste le patron de la partie sportive "

Pierre-Henry Broncan est devenu l’entraîneur principal de Castres et a qualifié cette promotion "d’ajustement par rapport au terrain. Mauricio reste le patron de la partie sportive, il prend un peu de hauteur. Auparavant, il n’y avait pas de hiérarchie entre les entraîneurs, avec beaucoup de monde autour de l’équipe, et le président (Pierre-Yves Revol) a souhaité plus de clarté."