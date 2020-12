Le Castres Olympique a annoncé hier, une restructuration du staff technique, pouvez-vous expliquer ces changements ?

Aujourd’hui, la situation sportive est difficile. Quand les résultats ne suivent pas, quand ça ne gagne pas et qu’on n’arrive pas à atteindre les objectifs fixés en début de saison, c’est normal de faire des changements pour essayer de rectifier le tir et d’essayer de retrouver le chemin de la victoire et de la performance.

Quel est l’objectif de cette restructuration ?

Cela doit nous apporter un petit plus qui nous manque pour nous amener vers des meilleures performances.

Ces changements conduisent aussi au départ de Stéphane Prosper. Pourquoi lui et pas un autre membre du staff ?

Ce que je peux dire, c’est que quand il n’y a pas de résultat, il n’y a pas qu’un seul facteur qui explique les mauvais résultats. Mais il fallait prendre une décision. On a décidé de remplacer Stéphane et c’était une décision difficile parce que c’est quelqu’un avec qui je travaille depuis un moment, avec qui je m’entends bien et que j’apprécie beaucoup. C’est le rugby professionnel qui veut ça, on fonctionne aux résultats et quand ils ne sont pas là, il faut prendre des décisions.

Pourquoi avoir choisi David Darricarrère pour remplacer Stéphane Prosper ?

Je connais très bien David, je sais ce qu’il peut nous apporter. D’abord, il connaît déjà le club, c’était important pour moi lors du choix, ensuite, il connaît aussi certains joueurs de l’effectif. Ça sera plus rapide pour qu’il soit efficace dans son travail pour qu’il nous aide à faire progresser l’équipe.

David Darricarrere, l'entraîneur de CastresIcon Sport

David est un très bon technicien, un très bon coach de terrain, un très bon stratège. Il connaît le rugby, il a l’expérience. Il est aussi double champion du monde des moins de 20 ans. Il va aussi nous apporter toute sa passion pour nous permettre de nous améliorer.

Pourquoi avoir effectué ce changement maintenant et pas plus tôt ou plus tard dans la saison ?

Il n’y a pas de bon moment. On l’a fait maintenant parce que la situation est compliquée et que ça fait un moment qu’on n’est pas loin dans les résultats mais qu’on n’arrive pas à franchir ce palier pour basculer du bon côté. Je pense que c’est le bon moment pour le faire tant que la situation n’est pas critique, même si elle est déjà difficile. C’est le moment de provoquer un électrochoc chez les joueurs mais aussi dans le staff parce qu’on est tous dans le même bateau et on est tous responsable de cette situation.

Parmi les changements dans le staff, Pierre-Henry Broncan devient l’entraîneur principal, pouvez-vous en dire plus à ce sujet et est-ce que cela signifie que vous vous mettez plus en retrait ?

On avait déjà mis en place ce fonctionnement depuis le début de la saison. J’ai la chance d’avoir des coachs de qualités à mes côtés. Pierre-Henry, vis-à-vis de son investissement, de sa légitimité, de ses compétences dans son travail, c’est normal qu’il devienne l’entraîneur principal. C’est un choix naturel, ça s’est fait tout seul. C’est un fonctionnement qui a évolué depuis son arrivée. Avec Pierre-Henry, on s’entend très bien, on échange beaucoup ensemble, pour trouver la meilleure composition, la meilleure équipe etc. On va continuer à travailler ensemble comme on le fait depuis son arrivée.