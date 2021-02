Matthieu, est-ce un coup d’arrêt, ce soir ?

Oui, c’est un coup d’arrêt pour nous parce que nous étions venus avec des intentions. Chez nos concurrents directs, nous avions plutôt bien réussi jusque-là. Ce soir, nous avons déjoué et nous ne repartons qu’avec un point, alors que nous visions la victoire. En seconde mi-temps, je pense que nous sommes restés aux vestiaires en se disant qu’avec un score de 20-10 à la pause, c’était acquis. Nous avons oublié qu’un match dure 80 minutes que les Bayonnais allaient jouer leur vie jusqu’à la fin.

Y a-t-il de la colère, du coup ?

Oui, il y a beaucoup de colère. Au-delà du résultat, on retrouve un peu ce sentiment qu’on avait eu après la défaite en finale de Pro D2. Je pense qu’on peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Nous menions 20-10, nous avions le match entre nos mains. Il fallait juste rester dans le plan de jeu et nous ne l’avons pas fait…

Comment l'expliquez-vous, justement ?

Je pense que les Bayonnais nous ont pris sur ce qui a fait notre force ces dernières semaines : la force de caractère. Ils ont joué avec la peur au ventre. Peut-être que nous l’avions un peu moins que sur les derniers matchs. Il faudra donc la retrouver. Rien n’est acquis, il ne faut pas se prendre pour d’autres. Nous sommes encore bas au classement. Rien n’est fait, nos concurrents ont engrangé des points. Castres en a pris cinq et repasse devant nous. La saison est encore longue, on va recevoir des gros et il faudra montrer un autre visage la semaine prochaine contre Bordeaux.

C’est une bonne piqûre de rappel ?

Oui, c’est une bonne piqûre de rappel. Notre intention, ce soir, n’était pas de prendre un bonus défensif. Mieux vaut qu’elle ait lieu à l’extérieur qu’à domicile, même si avec la Covid, cette notion de match à domicile ou à l’extérieur n’existe plus trop. Mais on aura à cœur de se rattraper la semaine prochaine.

Votre manager Jérémy Davidson disait que c’était une sorte de finale pour le maintien et pour ensuite voir plus haut, en cas de victoire… Y avait-il, déjà, cette petite bascule de possible ?

Oui, nous appréhendions tous les derniers matchs comme un quart de finale, une demi puis la finale...C’était notre leitmotiv des dernières semaines. C’est donc très dur, pour nous, de repartir sans cette victoire ce soir. Cette semaine, nous avions préparé des choses en défense. Nous savions que Rouet, leur demi de mêlée, portait beaucoup le ballon autour des rucks, on savait qu’ils allaient se resserrer sur des pick-and-go. Nous l’avions préparé et c’est comme ça qu’ils sont revenus dans le match. C’est dur de se dire qu’on a fait deux semaines de travail pour, au final, rien reproduire pendant la rencontre. On savait à quoi s’attendre et on a été pris sur ça…

Samedi prochain, vous recevrez l’UBB…

C’est une des grosses équipes de cette période. Ils ont gagné avec le bonus ce week-end contre le Stade Français. Ils viendront forcément avec des intentions comme toutes les grosses équipes. Maintenant, c’est à nous de faire un gros match. Nous avons su recevoir Toulon, il faudra accueillir Bordeaux en montrant un tout autre visage.