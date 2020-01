Le demi de mêlée du LOU souffre d’une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule droite depuis le match de Castres, après avoir subi un plaquage de Jody Jenneker. Annoncé absent entre six et huit semaines, cette blessure pouvait entrainer une absence jusqu’à la mi-février. Finalement, Baptiste Couilloud va pouvoir reprendre l’entrainement plus tôt que prévu, certainement dès la semaine prochaine. Il pourrait postuler pour la réception de Northampton en Champions Cup même s’il est plus probable qu’il revienne sur les terrains pour le match face à Toulon le 25 janvier. Une bonne nouvelle pour son club et aussi pour l’équipe de France, alors que la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le prochain Tournoi des VI Nations sera annoncée mercredi à 14 heures (premier match le 2 février face à l’Angleterre, ndlr). Pour rappel, Baptiste Couilloud compte 3 sélections avec les Bleus, lors du Tournoi 2018.