Tout aura basculé dans le final, sur un essai que le LOU est allé se chercher avec une grosse détermination. À la suite de plusieurs pick and go, Xavier Chiocci aplatit sur le côté gauche (74’), alors que Jonathan Wisniewski demandait à ses partenaires d’aller jouer plus proche des poteaux. Qu’à cela ne tienne, l’ouvreur passe ensuite la transformation qui donne l’avantage aux siens pour la première fois de la rencontre ; un avantage suffisant pour décrocher le troisième succès de leur saison à l’extérieur.



Pourtant, la performance sera loin de satisfaire Pierre Mignoni. Car ses hommes ont souffert en touche, et se sont montrés maladroits avec 12 en-avants... À cela, il faut rajouter les cartons jaunes contre Jonathan Pelissié (5’) – remplacé dès la demi-heure de jeu – et Liam Gill (36’), ce qui témoigne aussi d’une nouvelle indiscipline dans la lignée des récents revers à Montpellier ou Castres. Pour autant, il pourra se satisfaire de la réaction et donc de cette capacité à performer dans la difficulté.

La vidéo au centre des débats

Après presque deux heures de combat, ce que l’on retient c’est aussi cette énorme envie des Agenais mais qui doivent se contenter d’un bonus défensif. Ils avaient ouvert le score sur un essai de pénalité suite au jeu déloyal de Pelissié (5’), puis avaient doublé la mise par celui qui est prêté par Lyon à Agen, Andres Zafra, à la suite d’un dégagement de ce même Pelissié contré par Romain Briatte (23’). C’est finalement les échecs au pied de Léo Berdeu (23’ et 43’), autre élément prêté par le LOU, qui s’avèrent rédhibitoires au regard de l’efficacité de Wisniewski (3 sur 3).