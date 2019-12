Joker Coupe du Monde au Racing 92 avec qui il a disputé six matchs, Sam Hidalgo-Clyne (12 sélections) s’est engagé pour les prochaines semaines à Lyon.

"C’est un super club, actuellement au top. Je vais donc faire de mon mieux et profiter. J’avais déjà joué contre eux il y a quelques années en Challenge Cup (en 2014-2015, ndlr), avec Édimbourg, et le Racing les a affrontés cette saison (succès de Lyon 20-31, ndlr). C’est une équipe très physique, avec une très bonne défense et leur position au classement le démontre. Après mon petit passage au Racing, je regardais vers la saison prochaine, et j’ai cette opportunité de pouvoir bien jouer dans le championnat français. Il faut juste que je retrouve la forme et je vais essayer de donner le meilleur possible. Mais la manière de jouer ici, et l’ambition affichée par les joueurs français me motivent. J’aimerais pouvoir rester en France. Nous verrons ce qu’il se passera dans les prochains mois", nous a confié le demi de mêlée écossais, ce mardi, à l’issue de l’entrainement.

Joueur explosif, buteur, il n’a cependant plus joué depuis le 12 octobre et le nul du club francilien face à Agen. Et il n’est pas encore sûr qu’il soit qualifié pour le déplacement des Lyonnais à Trévise, samedi, en Champions Cup.