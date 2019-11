Si les Lyonnais avaient le sentiment du devoir accompli de suite après cette victoire, ils avaient aussi une envie de soigner le départ de Mathieu Bastareaud, honoré de suite après le match alors que "Basta" va maintenant rejoindre les États-Unis. La prestation du jour fut conforme à cette envie, avec des Lyonnais qui ont certes connu un petit retard à l’allumage et ont fait preuve d’une certaine indiscipline, mais tout ceci a été compensé par le jeu et une véritable envie de jouer, tout le temps.



Les cinq essais marqués par les Gones en sont la preuve. On distinguera le doublé de Couilloud, en solitaire après un regroupement devant les 22m suite à une fixation de Bamba (25’), puis grâce à la puissance de Tuisova au retour des vestiaires (43’). Le demi de mêlée confirme semaine après semaine qu’il retrouve ses sensations et toutes ses qualités (internationales ?). Les autres réalisations sont l’œuvre de Cretin, après un long travail collectif (13’), d’un très dynamique Charlie Ngatai grâce à un numéro de Nakaitaci (52’), et de Goujon en force en bout de ligne (74’). Les Rochelais dépassés Cette envie contraste forcément avec l’incapacité des Rochelais à se montrer performants dans la globalité du duel, leur défaut récurrent de ce début de saison.

S’ils avaient parfaitement débuté en inscrivant cet essai par Dany Priso sur leur première offensive (6’), ils se sont ensuite montrés beaucoup trop indisciplinés. Parfois en réaction, comme avec cette réalisation de Geoffrey Doumayrou après un bon travail des avants en fixation (46’), cela n’a pas suffi pour faire douter un collectif bien en place, renforcé par les Mondialistes Bamba, Barassi et Tuisova. Lyon conforte donc sa place de leader en signant une huitième victoire en neuf journées, et démontre à chaque match de nouvelles qualités. Cette fois, l’équipe a fait preuve de caractère en réagissant après la défaite à Clermont, et en inversant la tendance d’une rencontre débutée timidement. On soulignera également le fait que ce duel dominical aura été accompagné de jeu et de rythme, donc de spectacle.



Plus d'informations à suivre...