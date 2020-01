Se dire que Patrick Sobela ne joue au rugby que depuis onze ans peut surprendre, et pourtant c’est sur le tard que cet amateur de foot est allé vers le rugby du côté de Bron. Deux années sont passées avant de rejoindre l’ASVEL et un nouveau bail de deux ans, puis il y a eu l’intégration au centre de formation d’Oyonnax en 2011 où il s’est révélé. "Oyonnax m’a permis de bien prendre de l’expérience, surtout l’année de Pro D2. On avait été Champion et j’avais réussi à passer le cap. Depuis, j’arrive à vraiment connaitre mes qualités, jouer dessus et améliorer mes points faibles", confie ce colosse d’1m88 pour 105kg. Celui qui se définit comme "le gars à tout faire", est un infatigable défenseur qui aime plaquer et gratter. Sa puissance, son endurance et son explosivité sont autant de qualités qui lui ont permis de s’imposer à Lyon.

La concurrence était pourtant rude au sein de la troisième ligne, mais il a capitalisé sur une énorme envie et le fait de revenir chez lui. Tout simplement. "Jouer pour sa ville, c’est mieux. Ma famille est ici. J’ai grandi à Lyon et j’y ai mes repères. Quand je suis arrivé, cela m’a permis d’être plus à l’aise et de me sentir directement à la maison. En plus, Gerland c’est le stade mythique de l’OL et j’allais regarder les matchs quand j’étais gamin", insiste-t-il. Le choix du LOU était donc tout naturel. "Tous les profils sont différents en troisième ligne à Lyon et le coach m’a fait venir car il savait que si je faisais le boulot, j’avais ma place et une carte à jouer. J’ai réussi à faire cela, et cela m’a permis de continuer sur ma lancée. C’est pour cela que j’avais signé là car je savais que pour ma progression c’était un beau challenge."

Un cadre de l’effectif

Sa première saison fut satisfaisante malgré l’énorme déception d’avoir manqué les phases finales en raison d’une double opération de la cheville droite et d’un orteil du pied gauche. Et s’il a fallu parfois prendre son mal en patience dans ce début de saison, son récent essai face à Bayonne (son premier avec le LOU !) témoigne de cette énergie retrouvée. "Il fallait que je retrouve mes marques et mon niveau. C’était un peu compliqué parce que je n’avais pas forcément un grand temps de jeu. Je devais faire avec ce que j’avais, travailler pour pouvoir retrouver mes capacités. Les dernières semaines se passent plutôt bien et j’arrive à retrouver ce que je sais faire de mieux sur le terrain", alors qu’il vient d’enchainer quatre titularisations consécutives, soit la moitié de ses titularisations depuis le début de saison.

Dans une période plus délicate pour l’équipe, ce pur Lyonnais s’est réaffirmé en tant que membre du groupe ‘gamma’. "Ce sont les mecs qui ont leur mot à dire. On est utilisé comme une passerelle entre le staff et les joueurs. Ça me plait. Quand le coach te fait confiance et te donne cette responsabilité, c’est un boulot. Être dans un groupe de leaders, il faut toujours être exemplaire et ça permet de se responsabiliser encore plus", précise celui qui avait été plébiscité par ses coéquipiers la saison dernière. Les deux défaites à Montpellier et Castres en championnat ont d’ailleurs été suivies de réunions auxquelles Patrick Sobela a pris part "pour se dire ce que l’on avait à se dire et avancer. Il fallait se remettre en question pour rester focus sur l’objectif de la saison. Cela arrive à tout le monde d’avoir des petits coups de mou."

Un avenir en Bleu ?

Celui qui possède des origines camerounaises reconnait donc être plus expérimenté et responsable dans cette équipe du LOU. "La première année m’a permis de prendre mes marques et le fait de connaitre un peu plus le cadre, l’environnement, les joueurs et le staff permet d’être un peu plus responsable et ancré dans l’équipe. Plus le temps passe, et plus on me fait confiance", affirme donc Sobela qui gagne match après match, avec ses performances, en légitimité. Sa montée en régime est évidente et où s’arrêtera celui qui fut capitaine des Barbarians en novembre 2018 face aux Tonga, ce alors que le XV de France va débuter un nouveau chapitre ?

"Je pense que je peux mieux faire et que le meilleur est à venir, lance-t-il en souriant. Je veux être le meilleur sur le terrain, à chaque match. Après, le reste viendra tout seul si cela doit venir. Mais je ne pense à rien d’autre que d’essayer d’être le meilleur à chaque match. Je suis vraiment focus sur l’instant présent. Bien sûr que c’est une ambition que de penser au maillot du coq mais se rendre fou et ne penser qu’à ça… Je ne cours pas après ce que je n’ai pas. J’essaie de bien faire ce que j’ai et si quelque chose doit arriver, ça arrivera." Réponse donc le 8 janvier avec l’annonce des 42 joueurs retenus en Bleu pour préparer le prochain Tournoi des VI Nations.