La Rochelle - Toulouse

Gros choc entre deux cadors du championnat. Surtout, c'est une revanche que tenteront de prendre les Maritimes. En effet, la saison passée, le Stade toulousain est venu l'emporter à Deflandre. Mais ils les ont aussi éliminés lors de la demi-finale à Bordeaux. Devant un stade comble, les coéquipiers de Uini Atonio sont très attendus. Ils pourront d'ailleurs compter sur le retour de Vincent Rattez pour insuffler un vent de fraîcheur dans les rangs jaune et noir.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Bayonne - Castres

Les Castrais sont en mission du côté de Bayonne ce samedi. En effet, après la défaite contre l'UBB à domicile la semaine passée, les hommes de Reggiardo ont des points à rattraper. Côté basque, on cherche une première victoire à domicile après l'échec contre Clermont. Ce duel s'annonce particulièrement serré entre deux équipes qui ont absolument besoin de gagner.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus défensif pour Castres

Clermont - Pau

Sur le papier, cet affrontement s'annonce un peu désequilibré. Mais les Palois se déplace sans aucun complexe du côté de Michelin. En effet, grâce à deux victoires à domicile, les hommes de Godignon souhaitent réaliser un gros coup à l'extérieur. Les Clermontois, eux, sont sur une bonny dynamique malgré le petit accident dans le derby à Brive. Une victoire bonifiée serait la bienvenue avant de partir en vacances.

Notre pronostic : Victoire de Clermont avec le bonus offensif

Lyon - Brive

Difficile de résister aux Lyonnais en ce début de saison. Le LOU fait peur et l'effectif qui compose l'équipe encore plus. Grâce à trois victoires sur trois, les hommes de Pierre Mignoni veulent terminer ce bloc de la meilleure des manières et garder la première place du classement. Les Brivistes quant à eux n'ont pas vraiment ciblé ce match et font un peu tourner. Difficile de les imaginer renverser le leader sur ses terres.

Notre pronostic : Victoire du Lou avec le bonus offensif

Bordeaux-Bègles - Stade français

Bordeaux est-il vraiment intouchable ? C'est ce qu'on peut se dire après ces trois victoires impressionnantes en autant de rencontres. En l'emportant à Castres, les hommes de Christophe Urios ont frappé un grand coup et partagent le trône aux côtés du LOU. Garder Chaban inviolé est un des objectifs des Bordelais. Mais c'est un Stade Français dangereux qui se présente et il faudra compter sur eux pour donner du fil à retordre à l'UBB.

Notre pronostic : Victoire de l'UBB

Agen - Montpellier

Troisième rencontre à domicile sur ce bloc pour le SUA. Les coéquipiers de Marc Barthomeuf doivent s'imposer pour corriger le revers frustrant à Pau la semaine passée. Tâche compliquée quand on sait que les Montpelliérains sont particulièrement en forme en ce début de saison. Dans le sillage d'un Gabriel Ngandebe intenable, le MHR veut réaliser un gros coup à Armandie. À 12 h 30, l'horaire peut changer beaucoup de choses.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour le SUA

Toulon - Racing 92

La victoire inaugurale à Agen semblait prometteuse pour le RCT qui n'a plus gagné depuis. Pire encore, il s'est incliné contre le LOU à domicile sans vraiment résister. Ce match contre le Racing est donc primordial pour les hommes de Collazo s'ils ne veulent pas plonger dans le bas du classement. Côté ciel et blanc, une victoire est envisageable, surtout après la bonne prestation entrevue du côté d'Ernest-Wallon.

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour le Racing 92