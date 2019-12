Pierre Mignoni a fait le point, ce vendredi, sur les absents au sein de sa formation qui recevra Bayonne ce samedi. Car le match perdu à Castres le week-end dernier a également vu les blessures de quatre nouveaux éléments. Tout d’abord Baptiste Couilloud, sorti très tôt après un plaquage de Jody Jenneker et touché à l’épaule droite. Le demi de mêlée sera absent entre six et huit semaines, le temps de soigner une disjonction acromio-claviculaire. "Aujourd’hui, même les jeunes sont blessés à ce poste en Espoirs et il ne reste que deux demis de mêlées dans le club. Alors on sert les fesses et on croise les doigts pour que ça aille", a ainsi commenté l’entraineur lyonnais. Les autres pépins concernent le troisième ligne Carl Fearns (ischio-jambiers) et le centre Thibaut Regard (mollet), qui seront absents entre quinze jours et trois semaines. L’ailier ou arrière Toby Arnold manquera également à l’appel pendant une quinzaine de jours. Au rang des bonnes nouvelles cependant, on peut noter que les piliers Francisco Gomez Kodela et Raphaël Chaume sont en phase de reprise mais ils ne pourront pas postuler pour le match face à Bayonne.