"Si la logique est respectée, on s’attend à souffrir." Yannick Bru, le responsable sportif bayonnais, était clairvoyant avant ce périlleux déplacement chez le second du championnat. Même si cette fois la pluie et le vent n’étaient pas de la partie, l’Aviron a complètement coulé et enchaîné un neuvième match sans victoire toutes compétitions confondues (le cinquième en championnat). Plus de succès depuis le 12 octobre et une véritable impuissance face au premier rideau défensif lyonnais. Il n’y avait pourtant que huit points entre les deux équipes à la pause (17-9), une belle volonté de jouer comme de combattre et des opportunités pour perturber cette formation du LOU avec les cartons jaunes pour Geraci (27e) et Wulf (47e). Mais les joueurs basques n’ont pas réussi à scorer sur ces deux périodes de supériorité numérique. Pire, ils ont même encaissé un essai sur la deuxième et laissés six points en route au pied (aucun point marqué après la 26e). Encore pire, Mariano Galarza s’est rendu coupable d’un en-avant volontaire dans le money time (74e) et l’Aviron a terminé la partie à 14 laissant Lyon se balader à sa guise dans son jardin de Gerland.

Le Lou a tenu 80 minutes

Malgré de nombreux absents (Fearns, Couilloud, Regard, Arnold…), une épidémie de gastro et une charnière expérimentale (Pélissié/Fernandez dont c’était la première titularisation), Lyon a retrouvé sa solidité sur ses terres après deux déplacements manqués. Portés par une grosse défense, une jeune garde en pleine forme (Barassi et Cretin en tête) et des avants dominateurs en conquête et au sol, les Lyonnais ont vite pris le large sans le lâcher. Certes l’indiscipline a encore laissé espérer leurs adversaires pendant 50 minutes avec une bonne dizaine de pénalités concédées, il y a eu aussi de la casse avec les sorties prématurées de Mignot et Goujon, mais cela n’a pas eu d’impact sur le déroulé de la rencontre. Les Lyonnais ont tenu leur niveau d’exigence pendant 80 minutes et grâce à leur banc solide, ils ont même ponctué ce match et leur année 2019 par un festival offensif avec quatre essais sur les 18 dernières minutes.

Un très large succès bonifié (52-9), comme lors de la dernière confrontation entre les deux clubs dans ce Matmut de Gerland (52-7 il y a plus de deux ans), qui va certainement redonner le sourire à Pierre Mignoni en colère depuis une semaine. Cinq points qui permettent aussi à Lyon de retrouver provisoirement son fauteuil de leader. En revanche, Bayonne a concédé son plus large revers de la saison et va devoir enchaîner à l'extérieur sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, l’autre ogre de cette phase aller.