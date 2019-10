Victoire à l'envie du LOU face à l'UBB (25-23) dans le choc entre le leader et son dauphin. Après un duel particulièrement acharné, où les Girondins auront dominé longtemps au score, les Lyonnais ont su trouver les ressources nécessaires grâce notamment à un doublé de Jean-Marcellin Buttin pour rafler la mise et conserver la première place du Top14 face à une belle opposition.

Il était dit que ce duel serait scruté par les staffs respectifs sur leurs principaux arguments, à savoir la conquête et le jeu déployé, la panoplie de deux formations qui mènent la danse dans ce Top14. Les alignements se volant goulûment les lancers adverses, c'est bien les Lyonnais qui furent bousculés dans leurs certitudes. Les hommes de Christophe Urios vont pourtant encaisser un essai par Jean-Marcellin Butin sur un sublime travail dans le centre du terrain de Thibault Regard (10-3, 17 ème).

Patiemment, l'UBB exposa des signes encourageants autour d'un Ben Botica très à l'aise ballon en main, se muant en véritable chef d'orchestre du jeu de Bordeaux-Bègles. Transformation et séquence de choix, c'est tut d'abord Geoffrey Cros qui déchire le rideau réputé infaillible lyonnais pour aller en terre promise (10-13, 33 ème). Conséquence d'une confiance transpirant par tous les pores de l'UBB, Yann Lesgourgues lancé idéalement par Botica filera à toute vitesse entre les poteaux quelques instants plus tard ((10-20, 40 ème). Du cousu main, tant les Bordelais posèrent les jalons d'une domination à l'usure et d'une réelle efficacité offensive confirmant le début d'exercice.

Lyon, mental d'acier

Dotés d'une telle avance, il était permis de croire que les visiteurs auraient pu atteindre le mental des hommes de Pierre Mignoni et David Gerard. Bien au contraire, malgré des situations favorables, répétées à proximité de la ligne, les locaux ont su renverser la vapeur grâce à un collectif épatant et l'apport d'un banc de touche vigoureux. Jean-Marcellin Buttin et Jean-Marc Doussain seront à la conclusion de mouvements d'envergure, où la transition entre avants et trois-quarts faisaient merveille. Les dernières minutes furent intenses, dignes d'un scénario haletant où l'issue était incertaine comme pas possible. Avec énergie et conviction, Lyon résistera à un retour de l'UBB qui sera concentré la plupart du temps sur sa moitié de terrain. En vain, malgré une réplique de qualité à souligner mais qui sera insuffisante pour renverser la table et créer la sensation.

Lyon reste plus que jamais leader de la compétition, avec cinq unités d'avance sur son poursuivant du jour avant de recevoir la semaine prochaine la Section Paloise, de quoi voir venir. Les Bordelais, admirables dans le jeu, manquant d'un soupçon de lucidité sur les derniers gestes, vacillent pour la première fois de la saison mais auront laissé entrevoir de sacrées promesses pour la suite.