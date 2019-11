Formé au club, où il est arrivé à l'âge de 7 ans, Arthur Bonneval (24 ans) a été champion de France cadets en 2010 et 2011, champion de France crabos en 2013 puis champion de France avec l'équipe première l'été dernier.

Ailier international U20 et en rugby à 7, Arthur Bonneval a inscrit 20 essais (16 en Top 14 et 4 en Champions Cup) en sept saisons et 52 matches disputés avec le Stade Toulousain.