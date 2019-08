"Est-ce qu’on avait tous envie en descendant du bus? À chacun de faire son travail par rapport à ça" s’exprime Peter De Villiers dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. L’entraîneur des avants du Stade français remet en cause l’état d’esprit de ses joueurs et attend une réponse dès ce week-end du côté de La Rochelle. À la peine en défense avec sept essais encaissés pour zéro inscrit, voilà le secteur très inquiétant pour cette première dans l’exercice 2019/2020.

Les hommes de Pierre Mignoni ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu, la mêlée parisienne a sombré à l’image de son jeu trop peu développé. Outre la défaite à Gerland, c’est la manière qui a été retenue de la part des entraineurs. "Il faut relativiser et se dire que notre équipe est quand même jeune. Il y a des centaines d’heures de travail de différence avec celle du LOU(….) Après, il y a des choses qui ne s’excusent pas" déclare Pieter de Villiers. Après vingt-cinq minutes de jeu, le Stade Français a complétement laissé filer son match et n’a pas existé jusqu’au coup de sifflet final.

Top 14 - Christopher Vaotoa (Paris) face à Mathieu Bastareaud (Lyon)Icon Sport

Mission rattrapage

Ce week-end, le Stade Français sera de nouveau en déplacement et affrontera La Rochelle. Si l’opposition sera tout aussi compliquée du côté de Marcel-Deflandre, une réaction est attendue de la part du staff. L’entraîneur des avants attend beaucoup de ce match à venir, "on attend de nets progrès même si c’est un match difficile" de la solidarité, plus de précision dans le jeu, une défense plus hermétique et une implication de tous les instants pourraient être les clés pour redresser la barre et montrer un autre visage. Dans un stade comble avec une des plus belles ambiances de Top 14, le Stade Français devra se battre contre soit même pour espérer lancer sa saison et se remettre dans le droit chemin dès samedi.

Ils pourront s’appuyer sur une des rares satisfactions du premier match, Arthur Coville. De plus en plus important dans le jeu, le demi de mêlée champion du monde 2018 a marqué des points face Lyon. Remuant en essayant de chercher des solutions, sa belle performance n’a pas suffi, mais il devra la réitérer afin de tirer ses partenaires vers le haut pour la deuxième journée. Ce sera un match difficile devant les 16 000 spectateurs rochelais, mais pas impossible, puisque l’an dernier le Stade Français l’avait emporté sur la pelouse de La Rochelle.