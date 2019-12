Paris n’est pas mort. En glanant ce troisième succès de la saison contre Pau dans un match à suspense, le Stade Français peut croire en son maintien. En effet, si la lanterne rouge a concédé le point du bonus défensif à la Section paloise, concurrent pour le maintien, elle a assuré l’essentiel avec la victoire, se rassurant psychologiquement et aussi sur certains secteurs.

En premier lieu, les hommes de Sempéré et Arias ont proposé une défense rigoureuse. Avec une conquête solide, cet fut la base de leur match. Ensuite, malgré le fait que les Pyrénéens aient pris le score avec notamment un 8-0, les joueurs de la Capitale n’ont pas lâché.

Ils ont même osé jouer comme ce fut le cas sur leur premier essai avec une relance quasiment de l’en-but. Plus de 80m plus loin et après plusieurs prises d'initiatives, dont un changement de sens de Fickou, c’est l’entrant Coville qui a marqué le premier essai de Paris, synonyme d’espoir. Dans le deuxième acte, les soldats rose ont su prendre le score avec un essai de Béthune après pénal’touche et maul pour ne plus le lâcher.

Les regrets béarnais et rouge pour Ben Smith

Pau a d’abord été réaliste dans le premier acte en marquant à chaque incartade dans le camp adverse ou presque, comme avec le tout premier essai du match signé de l’ancien parisien Fisi’ihoi suite à une pénal’touche devenue maul.

Mais les soucis en touche ont privé les hommes de Godignon de munitions, avec ainsi quatre balles perdues au final sur l’ensemble du match. Les Bérnais n’ont par la suite pas trouvé de solutions offensives face au mur parisien, si ce n’est pas Rey en force au pied des poteaux.

Bienvenue en Top 14 Ben Smith ! Pour ses débuts avec Pau, l’international All Black a écopé d’un carton rouge pour un raffut avec le coude sur le visage d’un adversaire, laissant les siens à 14 à la 50e minute.

Top 14 - Benjamin Smith (Pau), exclu pour son premier match de Top 14.Icon Sport

Même si les cartons jaunes stadistes ont équilibré les débats, les Palois n’ont pas su profiter des occasions qui se sont présentées à eux pour ramener une victoire en voyage plutôt que ce bonus défensif mérité.