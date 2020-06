Le coach, champion en 2018 avec Castres, a d'ailleurs profité du confinement pour réfléchir à une masterclass "Comment bâtir une équipe de choc en situation de crise", qui aura lieu entre septembre et avril.

Comment passe-t-on du championnat au confinement ?

Ce n'était pas simple à aborder. On était dans une dynamique incroyable. On sortait d'un stage où on avait revisité le projet, récupéré les internationaux... On avait les idées très claires sur notre fin de saison. Ca a été compliqué, même si j'étais convaincu qu'on allait reprendre le championnat. Il s'agissait de quinze jours-un mois... mais on allait reprendre. L'annonce de l'arrêt, ça a été un moment difficile. J'ai passé deux jours compliqués. Ca a été très très dur.

Comment s'est déroulée la reprise ?

De façon très particulière. D'habitude, c'est la rentrée des classes: t'es excité, tout le monde est bronzé, reposé... Et là, rien de tout ça. On a des bilans médicaux, les joueurs ne font que se croiser, pas de réunion, tout le monde avec le masque... C'est une reprise étonnante.

Où en êtes-vous dans le protocole de reprise ?

Depuis le 11 (juin), on est sur la phase 2, c'est-à-dire la reprise physique, avec du travail de groupe, quatre joueurs et un membre du staff. On a greffé très vite des skills pour permettre de reprendre les bases, les sensations. Depuis le 12 mars, les joueurs n'ont pas fait de rugby. C'est important de s'y remettre. Ils se sont arrêtés à un certain niveau, ils repartent de plus bas, il faut l'accepter. Ca fait partie de la courbe de performance. Repartir, retrouver des sensations, être moins à l'aise...

Comment avez-vous senti les joueurs ?

Je les ai sentis bien. Aujourd'hui, on peut dire que 80-85% sont dans une forme acceptable. Ils sont mieux que la saison dernière. On pensait reprendre donc ils ont continué à s'entraîner. Dès le 11 mai, on leur a dit 'pendant trois semaines, il faut décompresser'. C'était important parce qu'on aurait pu avoir de la frustration plus tard. Je ne voulais surtout pas que ça nous arrive en pleine saison. Il fallait faire en sorte de solder tout ça. Ils sont arrivés plutôt reposés. Pas de problème de poids mais beaucoup d'envie de retoucher des ballons, de s'y remettre... Surtout sur le plan musculaire. C'est la première chose qu'on perd quand on s'arrête. On a quand même trois mois de préparation, c'est énorme. Le fait de travailler par petits groupes, c'est bien, ça permet de rentrer dans le détail. Mais je n'aime pas cette reprise. La vraie reprise, c'est le 13 juillet, quand on reprendra le rugby.

Vous n'avez pas senti de frustration ou d'amertume ?

Frustration, forcément. Amertume, non. Ce qui était important, et ça fera partie du rebond, c'est de mettre notre attention sur des choses qu'on maîtrise. On était déçus. On était frustrés. Parce qu'on avait vraiment ce sentiment de force collective. En même temps, ça va faire notre force. Je ne parle pas de revanche. Je n'y crois pas. On a été capables de faire des trucs incroyables, ça ne dépend que de nous. Il faut savoir ce qu'on veut. Se concentrer sur ce qu'on veut, accepter de repartir plus bas et repartir au combat, remettre le bleu de chauffe, retrouver des sensations... la frustration doit se transformer en ambition.

N'avez-vous pas peur que la dynamique soit cassée ?

Ca fait partie des choses qui nous préoccupent. On va tout faire pour qu'elle revienne. On va tout mettre en place pour arriver à retrouver cette unité, cette envie de jouer notre rugby. Et cette atmosphère avec nos supporters ! C'est tout ça qui crée une dynamique. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est la fureur de vivre.

Qu'attendez-vous de la saison prochaine ?

Plein de choses, comme tous les joueurs. J'attends de repartir, qu'on retrouve cette unité. J'attends qu'on retrouve cette belle atmosphère à Chaban (le Stade). Chaban me manque beaucoup. On avait créé une atmosphère incroyable. J'avais dit qu'il faudrait qu'on soit capable de gagner et de plaire, j'avais parlé de regagner le coeur de nos supporters, je crois que les joueurs l'ont fait. J'ai envie de retrouver ça... Les résultats viendront d'eux-mêmes.