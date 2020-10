C'est assurément l'un des dossiers les plus chauds du moment sur le marché des transferts : où évoluera Virimi Vakatawa (28 ans, 24 sélections) la saison prochaine ? L'international français arrive en fin de contrat en juin prochain et attise des convoitises de toutes parts.

Le natif des Fidji fait notamment rêver les recruteurs anglais. Pas moins de quatre écuries de Premiership ont inscrit son nom sur leurs tablettes : Northampton, Gloucester, Bath et Sale souhaitent l'attirer. Dans cette lutte à distance, les dirigeants britanniques ont un avantage de taille : le recours au dispositif du marquee player. Autrement dit, en lui accordant ce statut, ils peuvent proposer un salaire illimité quand les clubs de Top 14 sont obligés de composer avec le salary cap. Un plafond amené à baisser en plus, de 11 millions d'euros la saison prochaine à 10 millions en 2024-2025. Les ambitieux Sharks se posent particulièrement en redoutables concurrents, surtout s'ils venaient à perdre Manu Tuilagi en fin de saison. Du côté des clubs français, s'il y a évidemment eu de l'intérêt de la part d'autres grosses écuries, il semble désormais peu probable de voir Vakatawa opter pour un autre club de l'Hexagone.

Huit saisons en ciel et blanc

Le Racing 92 est déterminé à aller au maximum de sa capacité financière pour conserver son attaquant frissons, un des grands artisans de l'épopée en Champions Cup. Les discussions sont en cours pour un nouvel engagement longue durée. En lice pour le titre de meilleur joueur de Coupe d'Europe, Virimi Vakatawa vient d'entamer sa huitième saison en ciel et blanc. La possible conquête du premier titre de champion d'Europe pourrait l'inciter à poursuivre l'aventure dans les Hauts-de-Seine. Son président Jacky Lorenzetti et son manager Laurent Travers vont jouer sur cette corde affective pour terminer de convaincre leur trois-quarts centre. La perspective de la Coupe du monde 2023 en France est aussi de nature à retenir l'ancien septiste en Top 14. Le dénouement de ce feuilleton est attendu dans les semaines à venir.