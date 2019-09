Après cette deuxième réception d’affilée (et le revers bayonnais donc lors de la première journée), le Racing 92 a enfin lancé sa saison. En l’ayant emporté 23-14 contre son rival historique de ces dernières années du Castres Olympique, les Ciel et Blanc ont avant tout assuré essentiel.

L’essentiel a justement été obtenu grâce à une domination d’ensemble en possession et en occupation. Pour ce faire, les secteurs de la conquête, de la défense et de la pression au pied ont été en faveur des hommes de Laurent Travers. La mêlée venue du Tarn a notamment été en souffrance et beaucoup sanctionnée. De quoi maîtriser le tempo pour des Franciliens qui ont marqué deux essais après des lancements initiaux du CO.

C’est après un ballon volé que des charges se sont positionnées devant la ligne d’essai avant une dernière de Sanconnie qui a réussi à se retourner sur lui-même et aplatir (7e). Quatre minutes plus tard, c’est le jeune ouvreur Antoine Gibert qui a intercepté une passe de Radosavljevic pour aller seul sous les poteaux après 40m de course (11e).

Dumora n’a pas suffi

Mais alors que l’on croyait les joueurs des Hauts-de-Seine lancés dans ce match avec ce fort pragmatisme, ils n’ont jamais su marquer d’autres essais, ce qui leur aurait offert un bonus offensif. A contrario, ce sont les joueurs du Sidobre, dans les pas d’un arrière relanceur et buteur Julien Dumora inspiré, qui sont revenus par l’intermédiaire d’un essai de Palis (79e) leur laissant croire à un inespéré bonus défensif, avant que Kockott ne manque la transformation.

Les deux équipes ont pu paraître frustrées par ces bonus laissés en route mais au final, c’est tout de même le Racing 92 qui l’a emporté et peut travailler plus sereinement pour la suite de sa saison.