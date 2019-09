A l’instar de nombreux clubs impactés par la Coupe du monde au Japon, le Racing 92 n’était pas attendu dans le peloton de tête du TOP 14 sur ce début de saison. Tout comme Toulouse ou l’ASM Clermont Auvergne, les Ciel et Blanc souffrent de l’absence de leurs internationaux actuellement au pays du soleil levant. Si la défaite inaugurale contre Bayonne (17-24) a clairement plombé l’entame du championnat, les Racingmen ont sauvé les meubles en arrachant deux bonus défensifs sur la pelouse de Toulouse et du RCT. « On n'a pas fait ce qu'il fallait pour prétendre avoir du repos », coupait néanmoins le directeur sportif Laurent Travers à l’issue de la défaite à Toulon (32-29). Les Ciel et Blanc s’y sont donc filés. Notamment du côté du CNR de Marcoussis où ils ont l’habitude de travailler sur le joug mécanique du XV de France.

« Nous ne sommes pas dans notre plan de marche au niveau comptable » Laurent Travers

Mais que faut-il attendre de ce Racing encore poussif face au LOU, leader du TOP 14 ? Avec son nouveau staff orchestré autour de Mike Prendergast (attaque et trois-quarts), Chris Masoe (défense et duels), Patrico Noriega (avants et rucks), et Philippe Doussy (jeu au pied et qualité individuelle), le club de Jacky Lorenzetti est reparti de zéro. Le collectif francilien souffre clairement de repères et de continuité sur l’intégralité d’un match. Mais c’est bien dans l’engagement où les hommes de Laurent Travers doivent rapidement se reprendre. Ces absences dans le combat, dans l’intensité condamnent pour l’instant les espoirs des Ciel et Blanc de viser plus haut que leur dixième place. « Nous ne sommes pas dans notre plan de marche au niveau comptable, reconnaît Laurent Travers. Nous avons donc une pression relative sur ce match, face à cette équipe de Lyon qui est en forme. A nous de faire le nécessaire pour obtenir le victoire. »

A l’épreuve de la meilleure défense du TOP 14…

Face au LOU, le Racing devra se faire violence pour inquiéter la meilleure défense du TOP 14, seulement 30 points encaissés après quatre journées (!). Les coéquipiers de Henry Chavancy pourront s’appuyer sur la forme étincelante de leur jeune numéro 8 Yoan Tanga (3 essais) et du trois-quarts aile argentin Juan Imhoff (3 essais). « Nous sommes conscients que nous avons besoin de points et nous voulons donc faire un grand match contre Lyon, souligne le Puma. Cette période de trêve a été importante pour nous afin de travailler différemment et nous régénérer. » Mais le Racing 92 n’a vraiment plus de temps à perdre…

Vincent PERE-LAHAILLE