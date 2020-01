La meilleure équipe du championnat à l'extérieur a encore frappé. Le Racing 92 s'est imposé, ce samedi, sur la pelouse du Castres Olympique (0-27), décrochant au passage un nouveau bonus offensif hors de ses bases. Face à une équipe tarnaise en grande difficulté en Top 14, les visiteurs ont fait la différence en première période, grâce à trois essais de Brice Dulin (9e, 32e) et Henry Chavancy (21e). Au retour des vestiaires, le CO a été réduit à quatorze après le carton rouge infligé à l'encontre de Marc-Antoine Rallier, coupable d'un déblayage dangereux au niveau de la tête de son adversaire. Mais au-delà de ce fait de match, Castres n'a tout simplement pas existé sur son terrain de Pierre-Fabre. Les joueurs de Mauricio Reggiardo, sans solution, n'ont pas pu rivaliser face au Racing 92. En fin de match, Fabien Sanconnie (67e) a inscrit la quatrième réalisation de son équipe. Quatre, c'est aussi le nombre de succès consécutifs pour les « Ciel et Blanc » en Top 14. Castres, de son côté, inquiète.

Une leçon de rugby, et rien de plus. Le Racing 92 était tout simplement plus fort, ce soir sur la pelouse du Castres Olympique. Mal en point en Top 14, et premier non relégable à l'aube de l'entame de la phase retour, la formation tarnaise a sombré, à domicile. Rien n'a marché, ce samedi pour les hommes de Mauricio Reggiardo, si ce n'est une mêlée parfois dominatrice mais bien trop esseulée. Le CO a subi la domination de son adversaire dès les premières minutes de la rencontre. Un Racing puissant, précis et efficace... qui est parvenu, grâce à trois essais inscrits en un peu plus de vingt minutes, à faire douter une formation castraise toujours aussi convalescente.

Rallier et Castres voient rouge... le Racing enchaîne

Malgré une solide prestation en Challenge Cup, la semaine dernière du coté de Worcester, les coéquipiers de Rory Kockott sont retombés dans leurs travers. Et comme si cela ne suffisait pas, le talonneur Marc-Antoine Rallier a écopé d'un carton rouge au retour des vestiaires, et quelques instants après avoir fait son entrée en jeu. En face, le Racing n'a pas eu à forcer pour décrocher une nouvelle victoire à l'extérieur. Assez maladroits tout au long des quatre-vingts minutes, si ce n'est déconcentrés par moments, les « Ciel et Blanc » ont néanmoins affiché une solidité défensive irréprochable. Preuve en est avec ce zéro pointé castrais au tableau d'affichage.

Les hommes de Laurent Travers décrochent ainsi leur quatrième victoire de la saison en déplacement, la quatrième avec le point du bonus offensif. Voilà un succès qui relance idéalement les Franciliens dans la course aux phases finales. Un top 6 qui ne devrait pas accueillir le CO cette année encore. Les Tarnais doivent désormais regarder vers le bas. La zone rouge n'est plus très loin...