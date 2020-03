Il restait moins de dix minutes à jouer et les perches tendaient les bras à Handre Pollard. Ses avants poursuivaient leur pilonnage dans l'axe, l'ouvreur champion du monde n'avait plus qu'à tenter la balle du 18-12. Ce choix ne sera jamais pris, au grand dam du MHR qui finira par s'incliner sur un baroud d'honneur des Palois. Alors que Pollard avait étalé toute sa palette de jeu au pied, celui-ci peut éprouver des remords à l'idée de cette possibilité de drop.

Le pack montpelliérain s'est heurté à une rude adversité paloise (4 pénalités sur mêlée fermée et une grande fébrilité sur ballon porté) et ce "momentum" était propice à davantage de réalisme. Sur ce point pourtant, les hommes de Xavier Garbajosa avait réalisé un net progrès par rapport à leur déplacement à Toulouse. Pas suffisant selon Benoît Paillaugue : "On voit que l'équipe est en manque de confiance. On a des opportunités de scorer assez franches, et on repart au mieux avec trois petits points."

Le capitaine du MHR est apparu très déçu, du fait d'échouer une nouvelle fois à l'extérieur "On tenait peut-être notre première victoire à l'extérieur jusqu'à la 76e..." Le MHR, toujours huitième, est l'un des grands perdants de cette soirée de Top 14. L'étau se resserre et la ligne d'arrivée approche...