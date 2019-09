Alors oui, les Rhodaniens ont encaissé leurs deux premiers essais de la saison par Juan Imhoff (35e) puis Brice Dulin (63e), mais les Rouge et Noir ont inscrit quatre réalisations par l'intermédiaire de Noa Nakaitaci (9e), Hamza Kaabèche (20e) et Thibaut Regard (54e, 77e). Lyon a fait la course en tête au tableau d'affichage durant l'intégralité de la rencontre. Malgré des temps faibles difficiles à gérer, et plusieurs réactions franciliennes, le LOU a affiché une justesse impressionnante et un réalisme à toute épreuve.



Plus d'informations à suivre...