La puissance de Fa'aso'o...

En attaque, nous donnerons un point aux deux joueurs. En effet, bien qu'ils jouent au même poste, ce sont dans deux registres différents qu'ils se distinguent. Le Briviste l'a prouvé en Pro D2 ainsi qu'en ce début de saison : sa puissance est primordial pour son équipe. Près de la l'en-but, le troisième-ligne centre est inarrêtable. Mais surtout, ce sont ses sorties de mêlées le caractérisent. Le bulldozer né en Nouvelle-Zélande monopolisent deux à trois joueurs à chaque fois et parvient souvent à passer les bras. De plus, dans le jeu courant, ce schéma de jeu se reproduit assez souvent puisqu'il se propose dans la ligne afin d'amener de la puissance au milieu du terrain.

Sa complémentarité avec Voisin, Hirèche et Kamikamica permet à Brive de compter une troisième-ligne de choix, voire même l'une des meilleures du Top 14. Contre Toulon, il sera intéressant de voir leur prestation qui devra être exemplaire, sous peine d'une grande déconvenue.

… La technicité d'Isa

Quel joueur balle en main ! L'Argentin impressionne depuis son arrivée dans notre championnat. Depuis le début de la saison, il fait partie des rares toulonnais capables de franchir le premier rideau adverse. Contre Lyon, il s'est illustré en cassant la défense en fin de match à trois reprises. Face au Racing aussi, il a su se montrer dangereux à de nombreuses reprises. Cette grinta qui le caractérise lui permet de se transcender et d'apporter une réelle plus-value au RCT dans les moments délicats.

Surtout, il faut lui reconnaître le talent et la palette technique qu'il présente à chaque fois. Grand amateur d'offloads, il sait à peu près tout faire. Passer les bras, percuter, éviter, éliminer... Ses adversaires le reconnaissent souvent : Facundo Isa est un très bon créateur. Son profil devrait permettre aux Varois de trouver quelques solutions face à des Corréziens surmotivés. Attention cependant à ne pas rentrer dans des excès de confiance et de proposer des gestes difficiles à exécuter.

La défense : Avantage Isa

À la surprise générale, l'international argentin n'a pas été retenu pour le Mondial. Une décision étonnante quand on se rend compte de son rendement en Top 14. Une chose est certaine, son retour dans le Var a fait beaucoup de bien. Utilisé au poste de troisième-ligne centre pour l'instant, il est une pièce importante du dispositif de Patrice Collazo. Notamment en défense. Même s'il est un joueur très complet, son positionnement et son activité défensive en font un des meilleurs joueurs du championnat. Quant à Fa'aso'o, même s'il est très fort sur l'homme et actif autour des rucks, il reste moins explosif défensivement parlant et donc moins présent que son vis-à-vis. De même, au grattage, Facundo Isa est un poison.

La forme du moment : Fa'aso'o

Le Néo-Zélandais est impressionnant en ce début de saison. Nous aurions pu donner un match nul dans ce domaine mais il n'est plus étonnant de voir Isa évoluer à ce niveau-là. En revanche, le Briviste n'était pas forcément attendu. Mais plus les matchs avancent, plus il s'impose comme le bulldozer du Top 14. Contre Clermont, sa puissance a permis à son équipe de trouver de l'avancée et plusieurs brèches. À Agen, son rendement a été aussi intéressant. Du côté d'Amédée Domenech, le nouveau chouchou c'est bien Fa'aso'o. Cependant, il sera important de suivre son évolution et notamment sa capacité physique à tenir l'enchaînement des rencontres.

Cette après-midi, c'est un client qui s'avance et qui devrait donner du fil à retordre au puissant numéro huit. Il faudra absolument répondre présent afin de mettre le CAB dans l'avancée.

Le résultat : Match nul

Comme nous le disions précédemment, les deux monstres évoluent dans des registres différents. L'un plus tourné sur le défi physique, l'autre plus complet. mais chacun ne donne pas sa part au chien et permet à son équipe de souffler lors des temps faibles. Rappelons-le, ces Brive-Toulon sont souvent des matchs fermés, lors desquels le combat possède une part essentielle.La puissance de Fa'aso'o, l'envie et la fougue d'Isa... Ce duel promet de faire des étincelles.

Par Mathieu Vich