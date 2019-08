L'expérience : avantage Jean Monribot

Le troisième-ligne formé à Agen est de retour dans un de ses clubs de cœur, après une pige de deux saisons à Toulon. À 31 ans, son rendement défensif est toujours aussi impressionnant. Infatigable, il connaît très bien le Top 14 et devrait avoir un rôle crucial dans la quête au maintien de l'Aviron.

Ayant connu des situations délicates du côté d'Agen, de Bayonne et même de Toulon la saison passée, Monribot commence à faire figure de vieux roublard. D'autant plus grâce à son association avec Antoine Battut. Ils sont les deux joueurs d'expérience de l'effectif et devront montrer la voie à leurs coéquipiers afin de créer un premier exploit cette après-midi.

Judicaël Cancoriet, quant à lui, paraît un peu moins expérimenté bien qu'il ait pris part aux phases finales lors du dernier exercice. Un peu trop généreux par moment, il concède des pénalités évitables qui doivent le faire évoluer.

Le bagage technique : avantage Judicaël Cancoriet

S'il excelle dans le secteur de la défense, Jean Monribot est un peu moins athlétique et rapide que le Clermontois. C'est d'ailleurs peut-être ce qui lui a manqué dans sa carrière jusqu'ici, pour franchir un cap. Évidemment, le joueur de l'Aviron a marqué quelques essais importants dans sa carrière. Mais lors de ses années toulonnaises, il est apparu limité techniquement.

Certes il est un grand pénible autour des rucks, certes il est indiscutable dans l'envie et en défense, mais sa faculté à franchir n'est plus aussi évidente qu'avant. Cancoriet, quant à lui, est un grand puncheur, capable d'exploits personnels. Il semble proposer un bagage plus complet que le Bayonnais.

La forme du moment : avantage Judicaël Cancoriet

Lors de la première journée, Clermont a surclassé La Rochelle. Et la prestation de Cancoriet n'y est pas étrangère. Impressionnant en défense, il a resisté aux assauts de Gourdon et des siens. Surtout, il s'est montré très précieux à l'impact ainsi que dans les rucks. Les Maritimes ont eu beaucoup de mal à le déblayer.

En attaque aussi, le troisième-ligne s'est signalé. Une dizaine de courses avec ballon réalisées et un essai à la clé, il paraît plus armé que son vis-à-vis dans ce secteur. En se présentant souvent à hauteur des perforateurs comme Naqalevu et Lee, Cancoriet sait faire preuve d'opportunisme.

Nul doute qu'il aura à cœur de profiter de ce Mondial pour s'imposer définitivement en tant que titulaire à l'ASM. Il a les épaules et le telent pour. Il ne reste plus qu'à confirmer sur le terrain tout le bien que le staff pense de lui.

Résultat : 2-1 pour Cancoriet

La jeunesse et l'activité du Clermontois sont un réel attout pour son équipe. En tout cas, il apporte une réelle plus-value, qu'il n'apportait pas il y a encore quelques mois. Attention cependant, le Bayonnais a l'éxpérience de ce genre de match. Acte I à Jean Dauger, deux guerriers et surtout deux formidables compétiteurs... Le public devra pousser pour combler l'écart technique entre les deux formations.

Par Mathieu Vich