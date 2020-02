L'attaque : avantage Radradra

Si Semi Radradra compte beaucoup moins de matchs disputés que Charlie Ngatai (6 contre 14 en Top 14), le centre fidjien est une plus grande menace pour les adversaires. En effet, en étant arrivé après avoir effectué la Coupe du monde au Japon avec les Fidji, Radradra a disputé 286 minutes en championnat alors que Ngatai, véritable leader du LOU, a joué plus de 1000 minutes. Depuis son retour du Japon, Radradra a inscrit 3 essais comme Charlie Ngatai mais le ratio est forcément plus impressionnant pour le Fidjien qui marque toute les 95,3 minutes. De son côté, le centre lyonnais est moins un finisseur avec un essai toute les 341,7 minutes.

Dans le système de jeu offensif voulu par Christophe Urios, le manager demande à son centre d'être un véritable point d'ancrage mais aussi une menace par sa capacité à casser des plaquages et à passer le ballon après contact. Pierre Mignoni se sert différemment de Charlie Ngatai. Si le centre lyonnais se sert évidemment de sa puissance, sa polyvalence (centre ou arrière) lui permet de jouer au pied et donc de ne pas toujours être dans le défi physique. Offensivement donc, petit avantage pour Semi Radradra dans ce match entre le 1er et le 2e du championnat.

La défense : avantage Ngatai

Si offensivement, le Fidjien paraît plus complet de part ses qualités athlétiques hors du commun. Le Lyonnais n'a rien à lui envier d'un point de vue défensif, et semble même plus complet. Son abatage et son activité sur le terrain sont fondamentaux pour son équipe. Titulaire indiscutable à son poste, ses performances lui ont même permis d'être promu capitaine. Si le LOU est la meilleure défense de TOP 14, il n'y est forcément pas étranger. Le Bordelais souffre de la comparaison face à son homologue au niveau de son pourcentage de réussite aux plaquages, avec seulement 75 % de réussite (28 tentés, 7 manqués) contre 85 % pour le centre néo-zélandais (109 tentés, 16 loupés) !

Malgré un temps de jeu réduit pour Radradra, depuis le début de la saison, il est également important de signaler qu'en moyenne, il n'effectue que 3,5 plaquages par match. Une nouvelle fois N'Gatai présente un ratio supérieur avec quasiment 7 plaquages par rencontre. La constance et l'application de ce dernier dans le secteur défensif sont cruciales, ce qui pourrait lui permettre de prendre le dessus dans son duel du jour.

La forme du moment : avantage Ngatai

Difficile d'évaluer ces deux joueurs qui, avec la trêve internationale, n'ont pas joué depuis le week-end du 25 et 26 janvier, date de la dernière journée de Top 14. Auteur d'un match solide face à Toulon, le capitaine lyonnais confirme sa bonne forme en enchaînant les rencontres. Le centre All Black déçoit très rarement dans les tâches qui lui sont imposées. Pour Radradra, le dernier match contre Toulouse a été, à l'image de son équipe, en demi-teinte. À son avantage en première mi-temps où il marque un essai, le centre fidjien a été plus en retrait lors du retour des vestiaires. En misant sur la consistance de leurs derniers matchs, Charlie Ngatai tient la corde de la forme du moment.

Top 14 - Charlie Ngatai (Lyon) dans la défense de Bordeaux au match allerIcon Sport

Résultat : 2-1 pour Charlie Ngatai

Le duel sera véritablement équilibré tout comme le match, mais Charlie Ngatai semble partir avec un léger avantage. Les deux joueurs ont un style similaire sur le terrain, même si Semi Radradra est une réelle force offensive pour Bordeaux et un finisseur hors pair. Le capitaine de Lyon, très bon défenseur, devrait contenir les offensives de son vis-à-vis. Mais le duel entre ces deux stars du championnat de Top 14 fera des étincelles, à coup sûr.

Par D.S, K.R et T.G