Attaque : Avantage Dupont

Le Toulousain est arrivé de Castres en 2017, et très vite, il a remplacé Bézy au poste de titulaire alors que de gros espoirs étaient placés chez ce dernier. Le punch de Dupont n'a pas d'égal en France, voire sur le continent. Aaron Smith, le demie de mêlée des Blacks, disait d'ailleurs que Dupont était le meilleur à son poste de l'hémisphère nord. Ses appuis, sa puissance permettent à son équipe de débloquer des situations qui semblent perdues d'avance. Alors oui, Bézy possède un sens du collectif, et une vitesse de transmission peut-être supérieures à son homologue. Mais sur le plan strictement individuel, le talent offensif de l'ancien Castrais n'est plus à démontrer.

Défense : Avantage Dupont

Sébastien Bézy n'a pas à rougir de sa défense et reste une valeur sûre au placage malgré son gabarit modeste par rapport aux standards d'aujourd'hui. Mais les atouts d'Antoine Dupont en font un excellent défenseur aussi. Car sa puissance s'avère aussi utile pour les percées que pour faire reculer les joueurs d'en face. Il suffit de revoir son dernier match contre le pays de Galles pour comprendre à quel point il est précieux pour casser le rythme des offensives adverses.

La forme du moment : Avantage Bézy

Ici, l'auvergnat l'emporte sans conteste. Parce qu'il a une revanche à prendre contre son ancien coéquipier, parce qu'il a à coeur de prouver qu'il peut le surpasser en face à face, et aussi parce qu'il a plus de temps de jeu que le Toulousain ces dernières semaines. Deux matchs en amicaux contre des équipes de Top 14, un essai... On sent le néo-Clermontois davantage prêt à attaquer ce premier match. Tandis que du côté de Dupont, les cas de Covid n'ont pas permi au Toulousain de se rôder en match amicaux. Installé en titulaire pour ce premier match, Bézy à la confiance de Franck Azéma et peut être, le statut qu'il n'avait pas au Stade. La forme, mais aussi la motivation seront de son côté.

Résultat : 2-1 pour Antoine Dupont

Ce résultat n'est pas étonnant. Bézy a toujours rivalisé avec Dupont, mais en étant toujours derrière. Que ce soit avec le Stade Toulousain, ou même avec le XV de France, le Haut-Garonnais reste au dessus. Cependant, le talent de la recrue de l'ASM n'est plus à prouver. La saison dernière, il était titularisé 14 fois avec le Stade, marque de confiance d'Ugo Mola. Et Dupont : 0. La faute à une blessure au dos et à l'équipe de France. Où Bézy ne joue plus. Il est temps pour Sébastien Bézy de prouver qu'il vaut plus que d'être la doublure d'Antoine Dupont.

Par Geoffroy Jacqueson