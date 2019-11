Toulon - Montpellier

Ce match sera forcément particulier pour un homme : Guilhem Guirado. L'ancien capitaine toulonnais fait donc son retour à Mayol pour son premier match en Top 14 de la saison, sous le maillot du MHR. Les deux formations récupèrent donc les internationaux et auront à coeur de réaliser une grosse performance. Cependant, avec l'aide de ses supporters, le RCT part avec une longueur d'avance. Surtout que Montpellier connaît des difficultés à l'export en cette première partie de saison.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Montpellier

Bayonne - Pau

En plus d'être un match entre deux rivaux historiques, il s'agit d'une rencontre à ne pas perdre pour les Basques. En effet, un deuxième revers à domicile serait difficile à digérer pour les Basques. La Section est plutôt intéressante loin de ses bases avec une victoire à Clermont et un bonus pris à Toulouse. Bien entendu, les conditions météorologiques devraient donner du crédit aux avants des deux équipes. Reste à savoir qui prendra le dessus.

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour Bayonne

Bordeaux-Bègles - Agen

Ces deux dernières saisons, le SUA a accroché l'UBB avant de s'incliner en fin de match à chaque fois. Cette saison, Bordeaux est très bien parti, notamment à domicile. Avec le retour de ses internationaux, Chirstophe Urios a décidé de titulariser Poirot, Seuteni et de mettre Radradra sur le banc. Jalibert fait également son retour dans le groupe à priori. Le challenge s'annonce compliqué pour Agen chez son voisin girondin.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif

Castres - Brive

Les hommes de Mauricio Reggiardo doivent désormais se rassurer. Et cela passera par une victoire convaincante contre Brive ce week-end. Une contre-performance plongerait le CO dans le bas du classement. Et ils s'apprêtent à affronter une équipe corrézienne qui arrive sans pression. En effet, forte de ses succès à domicile, elle veut désormais s'exporter correctement et réaliser un gros coup dans le Tarn.

Notre pronostic : victoire de Castres

Toulouse - Clermont

C'est le match au sommet de cette 9e journée. La revanche entre les deux finalistes de la dernière édition. Et les deux formations récupèrent surtout leurs internationaux. Cependant Dupont d'un côté et Penaud de l'autre ne devraient pas être sur la feuille. Si le Stade réalise un début de saison mitigé, il devra absolument se montrer efficace face à des Clermontois sûrs de leurs forces.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Clermont

Lyon - La Rochelle

Le Lou est le leader incontesté et incontestable de ce début de championnat. Il est très compliqué de gagner à Gerland et de déstabiliser cette équipe extrêmement bien en place. Le Stade rochelais n'arrive, pour l'instant, pas à bien s'exporter et il est difficile de croire que cela va changer ce week-end. Un bonus défensif serait déjà une belle opération pour les Maritimes qui veulent monter en puissance.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Paris - Racing 92

Derby sous haute tension du côté de Jean-Bouin. Le Stade français n'y arrive pas cette saison et sa dernière défaite à Agen confirme la tendance. Cependant, Fickou et Sanchez font leur retour dans l'effectif. Du côté du Racing 92 aussi, les internationaux reviennent. Machenaud, Vakatawa, Le Roux et Chat devraient démarrer. Malheur au vaincu évidemment puisqu'il restera dans le bas du classement.

Notre pronostic : victoire du Racing 92