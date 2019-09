Laurent Travers (Racing 92) : "Nous sommes content de la victoire, mais nous aurions aimé un peu plus que ça car il y avait de la place pour aller chercher un bonus offensif. Quand on voit la prestation sur les quarante premières minutes en terme de volume, d'intensité et d'efficacité, c'est positif. Mais sur la deuxième mi-temps, on n'a pas mis d'intensité. On a été de mêlée en touche, de touche en mêlée sans intensité. C'est dommage et je suis un peu agacé. Par rapport à la semaine dernière, nous avons été capables d'être bien plus efficace. Mais la seconde période, c'est quasiment la copie conforme de la semaine dernière. Il va falloir qu'on soit capable de passer d'un mi-temps à un plein-temps. Sur l'état d'esprit, les joueurs avaient envie de répondre présent, ils l'ont fait. C'est à nous de regarder si nous ne devons pas mettre un peu plus d'intensité pendant la mi-temps pour débuter la seconde période avec plus de gaz."

Wilfried Houkpatin (pilier du Castres olympique) : "Je n’ai pas l’impression que nous ayons commis des fautes en mêlée fermée. Nous avons subi la poussée du Racing, c’est certain, mais leur pilier droit en a profité pour exercer une pression un peu latérale qui nous a mis en difficulté dés lors que nous reculions. Je crois que l’arbitre a surtout arbitré leur supériorité visible sans voir exactement ce qui se passait techniquement à l’intérieur. Ce sont des décisions logiques en apparence qui peuvent se discuter. Mais si nous avons été beaucoup pénalisés aujourd’hui (ndlr, 5 pénalités concédées et un bras cassé), il faut aussi se souvenir que nous avions dominé ce secteur lors du match précédent contre Montpellier. Je ne pense pas que cette défaillance d’un jour constitue une alerte pour nous. Nous allons essayer de rectifier le tir dés la prochaine rencontre. C’est le début de saison, nous devons améliorer notre cohésion collective par rapport au nouveau règlement. Il faut juste comprendre exactement ce qui s’est passé et travailler tous ensemble pour que cela ne se reproduise pas."