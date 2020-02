"Ai-je eu peur que le match ne se joue pas à cause de l'épidémie de Coronavirus ? Non, parce que nous avons été mis au courant pendant le match : on nous a simplement dit qu'à 30 minutes près, le match n'aurait pu se disputer. Mais nous sommes très heureux qu'il se soit finalement joué. (rires) La cerise sur le gâteau, c'est le bonus offensif. L'investissement des joueurs a payé, bravo à eux. Sur l'aile, Dorian Laborde a été très précieux, que ce soit dans la percussion ou le jeu au pied. Ce garçon est arrivé de Mont de Marsan à l'intersaison. Il avait besoin de s'affiner un peu et en a encore besoin. Mais c'est une éponge : il veut apprendre et apprend vite. Nous avons aussi besoin de ce genre de profil, très pénétrant".