C’est officiel, Rhys Webb s’est rendu disponible pour participer au tournoi avec le XV du Poireau. Que pense le club de l’attitude de Rhys Webb ?

La situation est très compliquée. Collazo l’a exprimé avant moi, tous les matchs vont compter jusqu’à la fin de la saison. On rentre dans une période qui va être déterminante pour le club surtout que l’on risque de perdre Baptiste Serin pour l’équipe de France. Il est clair que l’on comptait considérablement sur Rhys pour pouvoir être à la baguette du paquet d’avants du RCT. C’est quelque chose qui nous a surpris. Pour ma part, j’ai été assez irrité, car je ne m’attendais pas à ce revirement de situation et qu’il soit éligible à la sélection galloise, alors que le règlement stipulait qu’il fallait être licencié dans une province galloise. Pour l’instant, ce n’est pas le cas : il est contractuellement engagé avec nous jusqu’à l’issue de cette saison.

Est-ce que Rhys Webb vous a clairement fait part de son désir de participer au Tournoi des Six Nations avec le Pays de Galles ?

Pour l’instant, il n’a pas donné d’avis tranché. Par rapport à l’entretien que j’ai eu avec lui, il ne refusera pas la sélection.

Dans ce cas, est-il possible qu’il ne rejoue plus jamais sous les couleurs du RCT comme l’a exprimé Bernard Lemaître lors de l’avant-match ?

Je trouve que le club a fait beaucoup d’efforts le concernant. Certes, il avait une situation familiale compliquée. Nous sommes tous des êtres humains et nous comprenons Rhys Webb. Vivre loin de sa famille et de ses proches est une situation très compliquée, car il peut ne pas être bien dans sa tête. En revanche, il n’a jamais été question qu’il reporte le maillot gallois cette saison. Donc je ne vais pas dire le contraire, j’ai été fortement surpris et irrité par cette annonce. Surtout que l’annonce a été relayée par les médias et pas par la bouche du joueur. Les rapports détournés me dérangent, je préfère les choses franches et directes.

Est-ce que vous allez rencontrer Rhys Webb dans la semaine ?

Oui, nous allons devoir nous entretenir avec le joueur pour évoquer l’éventualité d’un départ durant le Six Nations.

Est-ce qu’il pourrait quitter le RCT au milieu de la saison ?

Je ne peux rien affirmer. On va d’abord se poser et discuter avec le joueur pour voir qu’elles sont ses intentions. Après, on avisera pour une décision de club.