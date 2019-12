Parra, Laidlaw, Bézy… Voilà la triplette 5 étoiles que pourrait posséder l’ASM la saison prochaine au poste de demi de mêlée. Si le dossier Morgan Parra n’est pas encore bouclé, celui de Greig Laidlaw ne l’est pas non-plus. L’avenir du premier pourrait bien décider de celui de l’autre… Avec la signature de Sébastien Bézy pour les trois prochaines saisons, l’ASM s’est couvert pour un futur proche mais à Clermont c’est l’heure des choix et Greig Laidlaw a au moins tranché sur une chose : son avenir avec l’équipe d’Ecosse. Hier, il a annoncé sa fin de carrière internationale.

" C’est une décision très difficile mais c’est le bon moment pour moi, pour ma famille comme pour l’équipe a confié le joueur ce matin en conférence de presse. J’y ai pensé avant la Coupe du monde. L’Ecosse c’est ma vie aussi depuis longtemps. Tout n’a pas été facile, c’est le rugby de haut niveau et je suis fier de cette carrière comme des joueurs avec qui j’ai joués en sélection. Cette décision va permettre d’aider l’ASM à 100% sur cette année car mentalement c’est dur d’être présent sur les deux fronts. "

" Il y aura peut-être une quatrième saison avec l’ASM mais je ne sais pas encore "

Si rien n’est acté pour son avenir en club, cette décision pourrait avoir un impact non négligeable en étant disponible totalement pour Clermont. " Cela ne change rien pour moi, je vois semaine par semaine a confirmé Laidlaw. J’ai signé pour trois ans et je me consacre à fond à l’ASM. Il y aura peut-être une quatrième saison mais je ne sais pas encore. Je veux d’abord me consacrer à mon équipe et on verra ce qui arrive. Le plus important c’est le prochain match avec l’ASM et cette fin de saison. "

Top 14 - Greig Laidlaw (Clermont), face à Toulouse.Icon Sport

De son côté, Franck Azéma ne ferme aucune porte et sait l’importance de l’Ecossais dans son équipe. " On va voir, cela fait partie des dossiers que nous sommes en train de traités en ce moment explique Franck Azéma. C’est quelque-chose de fort d’annoncer sa retraite. C’est un très grand joueur, capitaine de l’Ecosse. Cela montre l’importance d’avoir des garçons de cette carrure dans le groupe et il arrive à transmettre les choses. Je ne le connaissais pas avant en tant qu’homme mais son comportement depuis qu’il est à l’ASM est exemplaire sur le terrain comme dans le vestiaire. C’est un compétiteur et il respecte ces qualités humaines. C’est regrettable pour l’équipe d’Ecosse d’avoir à se passer d’un garçon comme ça et au-delà de ses qualités sportives c’est un grand mec. "

Avec Sébastien Bézy, Morgan Parra et l’international écossais, cela ferait du beau monde à tous les niveaux. Trop ? Pour aligner ces trois grands numéros neufs, l’ASM devra aussi prendre en compte sa masse salariale… " Il faut pouvoir le faire aussi, il y a des choses à maîtriser sur le Salary cap, des paramètres que l’on ne contrôle pas rappelait Azéma. Nous sommes en train de regarder. " Greig Laidlaw a encore émis son envie de poursuivre avec l’ASM encore quelques temps (Lire le Midi Olympique de ce jour). Le club le sait. La balle semble aujourd’hui être dans le camp des dirigeants clermontois.