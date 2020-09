Le match : Toulouse à l’usure

On en avait déjà eu un avant-goût la semaine dernière à Clermont où, à 13 contre 15, les Toulousains avaient réussi la gageure de faire exploser physiquement l’ASM. Une recette que les Stadistes ont une nouvelle fois utilisé, cette fois sans voir aucun de leurs joueurs se faire expulser... Les Rochelais n’ont ainsi pu que constater les dégâts, et pourtant, ceux-ci avaient aligné tout ce qu’ils avaient de plus costaud ! Insuffisant toutefois. Car si les Maritimes se sont montrés plus que généreux, ils ne s’en sont pas moins fracassés sur le mur toulousain, usés par la densité des Kaino, Placines, Cros, Tolofua et compagnie. On en veut pour preuve un dernier quart d’heure à sens unique, qui vit les Toulousains sortir patiemment La Rochelle du bonus offensif avant de porter l’estocade au bout d’une scintillante contre-attaque de Kolbe, enluminée d’un festival de passes après contact distillées par les Aldegheri, Ntamack et autres Cros. Un pur essai "à la toulousaine" pointé par Guitoune, comme un parfait épilogue à ce convaincant succès.

Le joueur : Kolbe, capitaine crochets

Le pire ? Il est que Sofiane Guitoune n’a probablement pas effectué le meilleur choix à la 36e minute, alors qu’un boulevard semblait s’offrir sur la croisée au flanker Alban Placines. Reste que donner un ballon à Cheslin Kolbe n’est jamais un mauvais choix en soi, et le champion du monde l’a une nouvelle fois prouvé… En trois crochets intérieurs, le feu follet sud-africain parvint ainsi à éliminer ses compatriotes Raymond Rhule et Dillyn Leids pour s’en aller marquer entre les poteaux, échappant entretemps en plaquage de Iahia West. Un chef d’œuvre personnel de plus pour l’artiste springbok qui s’est fendu durant 80 minutes de gestes de classe, de sa parfaite conservation du ballon dès la 5e minute (où, isolé au milieu de quatre rochelais, Kolbe sut parfaitement relâcher le ballon avant de se relever pour pour attendre son soutien) à son ultime contre-attaque gagnante, au milieu d’une forêt de défenseurs. Un régal à voir, tout simplement.

L’essai : Toulouse, cousu première main

C’est probablement en conscience des points forts exposés la semaine précédente face à Clermont que les Toulousains choisirent d’insister en pénaltouche dès la 9e minute. Ce qui était moins prévu... peut-être ? C’était que les Rochelais fassent parfaitement front, obligeant les Stadistes à écarter le ballon. Mais qu’à cela ne tienne, les rouge et noir avaient en stock une combinaison de derrière les fagots, Ahki en premier attaquant profitant d’un bon appel à hauteur de Guitoune pour servir Ntamack dans son dos. Un autre appel de Huget obligeant les défenseurs rochelais à se concentrer au milieu du terrain, il ne fallut alors que deux longues passes et un bon relais de Ramos pour décaler complètement Kolbe pour un premier essai inscrit en marchant, probablement l’un des plus faciles de toute sa carrière toulousaine. Cousu première main...

L’action : les ailiers rochelais trouvent la faille

Longtemps, on s’est demandé comment le Stade rochelais pourrait parvenir à trouver la faille dans cette défense toulousaine si dense, si imposante, si apte à couper les extérieurs. La solution ? Elle est finalement venue à la 51e, de la part des ailiers Retière et Rhule, manifestement lassés d’être sevrés de ballon dans leurs couloirs. C’est d’abord Arthur Retière qui s’est signalé au bord d’un ruck, semant la zizanie avec ses crochets pour s’infiltrer entre Neti et Arnold pour délivrer Priso d’un offload bien senti. Une avancée décisive puisque dans la foulée, c’est l’autre ailier Raymond Rhule qui cinglait au ras du regroupement, appelant le ballon à contresens du jeu pour mieux surprendre les défenseurs et offrir un bel essai à son arrière Dillyn Leids.

La question : Toulouse s'est-il rassuré avant son quart de finale européen ?

Après une défaite face à Clermont la semaine dernière, Toulouse se devait de réagir face à La Rochelle. Si la victoire est là, la manière n'est pas encore au rendez-vous. Malmenés face à des Rochelais entreprenants, les Toulousains ont eu du mal à imposer leur jeu, comme ils en avaient l'habitude de faire. Contre l'Ulster le week-end prochain, les joueurs d'Ugo Mola devront se montrer plus rigoureux, notamment en défense. Néanmoins, ils ont su faire preuve d'une grande efficacité dans l'exercice des tirs au but, avec un Thomas Ramos en grande forme (22 points au pied). Dans un match couperet face à l'Ulster, il faudra un grand buteur comme ce fût le cas cette après-midi.