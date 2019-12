Comment signer plus belle année que celle du Stade toulousain, version 2019 ? S'il y a bien eu cette défaite nette en demi-finale de Coupe d'Europe, sur la pelouse du Leinster, le club rouge et noir n'en reste pas moins la meilleure équipe française sur la scène continentale. Et que dire du Top 14 ? Sur toute l'année civile, l'équipe entraînée par Ugo Mola ne compte que six défaites, dont cinq durant la récente période des doublons de Coupe du monde.

A effectif complet, le Stade toulousain ne compte donc qu'une seule défaite en championnat, sur les douze derniers mois. Tout simplement colossal. Un exercice qu'il conviendra de bien finir, ce dimanche au Stadium (21h) avec la réception d'un RCT également en grande forme. En attendant, le président Didier Lacroix dresse un bilan évidemment positif, ce vendredi dans les colonnes de Midi Olympique, n'hésitant pas à parler d'un "cru exceptionnel sur le plan des résultats. […] Ce qui prédomine, par-dessus tout, c’est le plaisir. Il était partout et cette équipe a partagé les sourires avec son public, son environnement, son territoire et ses partenaires. C’est quasiment du verbiage de communication mais là, c’était une réalité. Une harmonie s’est créée." Une harmonie et une image, qui a particulièrement marqué le président des Rouges et Noirs : l'accueil du Capitole pour ses heureux, en juin dernier. "Notre but était de favoriser la réappropriation par Toulouse du Stade toulousain. Pendant un temps, on entendait : "Ils ont gagné, ils ont perdu." Maintenant, au café chez Airbus, à la Préfecture, dans les salons de coiffure ou les restaurants le midi, les Toulousains, quand ils parlent de leur équipe, disent : "On a gagné, on a des sélectionnés, on a un super joueur." "

"Certains posent la question de savoir si on va s’endormir sur nos lauriers. Je pense le contraire"

Ce succès est celui d'un modèle plus que des hommes, à en croire le nouvel homme fort toulousain. Le temps d'un hommage à son entraîneur, Ugo Mola, à la construction de ce "nouveau" Toulouse. "Ugo n'est pas un simple coach qui se rajoute à une liste. C’est un technicien en disruption, comme l’ont été Robert Bru ou Pierre Villepreux. […] Ugo est respectueux de ce qui est arrivé avant et il est, avec ses convictions, toujours dans le coup d’après." Le temps, aussi, d'un hommage au duo Bouscatel-Novès qui les a précédés. "On est assis sur un terreau, une philosophie de club. [...] On a envie de dire merci à ceux qui nous précèdent, de minimiser notre travail de court terme car il est justifié par ce qui s’est passé avant."

Et l'avenir, dans tout ça ? Lacroix continue de voir grand. "Certains posent la question de savoir si on va s’endormir sur nos lauriers. Je pense le contraire. Quand tu as goûté à la victoire, à la montée en puissance des phases finales, c’est une vraie drogue."

Retrouvez ici l'intégralité de l'entretien accordé à Midi Olympique par Didier Lacroix, président du Stade toulousain.