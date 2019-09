Les Stadistes de Toulouse ont réussi la meilleure entame, récompensée d’un 6-0, face aux fautes et aux maladresses de leurs hôtes. Mais dans les pas d’un Rattez remonté après avoir été écarté du groupe France (comme Priso), les Jaune et Noir ont su se relancer. À tous points de vue. D'abord dans les pas de leur mêlée puis dans ceux de West face aux poteaux. Et alors que les joueurs de Gibbes ne sont pas parvenus à mettre leur jeu durablement en place, des accélérations de Rattez, Retière, Sinzelle ou Fabre ont mis le feu au jeu et au stade Deflandre. Le premier essai de Liebenberg (44e) a d'ailleurs fait suite à du jeu à la rochelaise où les Charentais ont remonté une bone partie du terrain, entre accélérations et passés debout.

Intenables Rattez et Retière

L'intenable Retière a aussi profité d'un ballon écarté sur son aile gauche pour faire admirer encore une fois son accélération et sa pointe de vitesse pour un essai en coin sous les yeux de son père (47e). Enfin, après une feinte de passe et une accélération l'amenant sous les poteaux (62e), Rattez croyait bien avoir validé l'essai du bonus offensif. Mais c'était sans compter sur la réaction du champion. Les hommes de Mola ont profité d'un dégagement contré de Rattez pour voir Tekori marquer l'essai de l'honneur. Essai privant aussi un concurrent à la qualification de ce bonus offensif.

Avec ce succès, les Jaune et Noir se rassurent comptablement et avec leur rugby. Le champion de France est certes donné mais n'oublie pas en interne l'apreté de son calendrier en ce début de saison sans 13 internationaux.