Bayonne - Clermont

Première à Jean Dauger cette saison. Le stade devrait être plein pour la réception du vice-champion de France. Bien entendu, la tâche s'annonce délicate pour l'Aviron mais pas impossible. Les Basques l'ont d'ailleurs démontré la semaine passée au Racing.

En face, l'ASM doit faire sans plusieurs internationaux mais avec une équipe de qualité cependant. La prestation de la charnière Cassang-Mc Intyre sera extrêmement importante.

Notre pronostic : Match nul

Agen - Brive

Duel entre « petits » du côté d'Armandie. Deux des équipes prétendantes au maintien sont dos au mur et doivent absolument l'emporter ce week-end. Les Lot-et-Garonnais ont l'habitude de ce genre de rendez-vous, mais les Brivistes auront à cœur de se racheter après leur non-match à Pau. L'emporter à Agen serait une sacrée performance pour les coéquipiers de Saïd Hirèche mais il faudra faire preuve d'une grande discipline.

Notre pronostic : Victoire d'Agen

La Rochelle - Stade Français

Battus sèchement à Lyon la semaine dernière, les Parisiens doivent se retrouver dans l'envie et sur à peu près tous les secteurs de jeu. Mais cela ne sera pas évident du côté de La Rochelle. Les Maritimes ont résisté pendant 50 minutes au Michelin la semaine dernière et auront à cœur de présenter une belle copie pour leur première à Deflandre. Les hommes de Jono Gibbs partent avec l'avantage du terrain et seront revanchards après la victoire parisienne l'an dernier à domicile.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle avec le bonus offensif

Montpellier – Pau

Lors du précédent exercice, les Montpelliérains s'étaient inclinés contre Castres dès la 1re journée au GGL Stadium. Cette saison, il faudra se rassurer d'entrée et surtout effacer cette défaite à Castres malgré la transformation de la gagne manquée par Cruden. Attention à Pau cependant qui paraît mieux armé que l'an dernier, notamment devant. Colin Slade devrait faire son retour et amener de l'expérience à la Section. Match piège pour le MHR.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Bordeaux – Toulon

L'heure des retrouvailles entre Christophe Urios et le RCT a sonné. Les deux équipes l'ont emporté lors de la première journée en montrant de belles dispositions. En match amical, l'UBB a surclassé les hommes de Patrice Collazo. Nul doute qu'avec quelques semaines de préparation en plus, les Toulonnais auront à cœur de montrer un tout autre visage. Ce match s'annonce plus serré que prévu.

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour Bordeaux

Racing 92 – Castres

La pression envahit la U Arena ce week-end. Après une grosse contre-performance contre Bayonne à domicile, un nouveau faux-pas est interdit. En face, les Castrais arrivent avec la confiance après la victoire contre Montpellier. Emmenés par une énorme troisième-ligne, les coéquipiers de Babillot sont capables de confirmer du côté de Nanterre. Cette rencontre se jouera certainement sur des détails.

Notre pronostic : Victoire de Castres et bonus défensif pour le Racing

Lyon – Toulouse

Gros choc du côté de Gerland dimanche après-midi. Les Lyonnais sont en place, ils l'ont prouvé contre Paris. Leur recrutement intelligent semble déjà porter ses fruits. Mais c'est à confirmer face au champion de France en tire. Toulouse s'est manqué du côté de Bordeaux et se doit de l'emporter chez les Rhôdaniens. Mais le manque d'internationaux pourrait leur être préjudiciable.

Notre pronostic : Victoire de Lyon